Amazon Halo utilisera l’appareil photo de votre téléphone pour évaluer votre « santé du mouvement » – .

Lancé l’été dernier, Amazon Halo est le tracker de santé et de remise en forme de l’entreprise qui rivalise directement avec l’Apple Watch. Contrairement à d’autres appareils portables, le Halo ne dispose pas d’écran et toutes les interactions avec celui-ci se font via l’application pour smartphone. Le gadget est censé être discret, ressemblant à un simple bracelet. Mais Halo est livré avec des fonctionnalités avancées de suivi de la santé et de la condition physique, y compris des fonctionnalités plus avancées que celles disponibles sur la plupart des appareils portables concurrents. Outre les paramètres de santé, l’activité et le sommeil, le Halo peut également surveiller la voix de l’utilisateur pour détecter les changements de ton et évaluer le pourcentage de graisse corporelle en analysant les images soumises par l’utilisateur.

Amazon est prêt à passer au niveau supérieur en ajoutant une toute nouvelle fonctionnalité à la liste des pouvoirs de Halo. Le portable peut utiliser l’appareil photo de votre smartphone pour évaluer votre « santé du mouvement » et fournir des exercices pour aider à corriger les problèmes si ses algorithmes détectent des problèmes.

Comme pour les fonctions de surveillance du ton de la voix et de mesure de la graisse corporelle, Movement Health est une fonction controversée, car elle doit accéder aux données personnelles, puis les analyser. Dans ce cas, la caméra du smartphone serait pointée vers l’utilisateur, car Halo le guide à travers une série de mouvements.

Le but des exercices est d’évaluer la mobilité de l’utilisateur et de déterminer un score pour sa santé du mouvement qui prend en compte les performances de l’utilisateur lors de ces différents mouvements.

Amazon explique dans un article de blog que vous effectuerez différents types de mouvements, notamment « les équilibres sur une jambe, les fentes avant, les squats au-dessus de la tête, les portées au-dessus de la tête et les squats pieds ensemble », sous le regard de la caméra du téléphone.

Les capacités de vision par ordinateur (CV) et d’apprentissage automatique (ML) de Halo identifieront ensuite les limites de votre stabilité, mobilité et posture. Il analysera également quatre zones du corps, dont le tronc, les hanches, le bas du corps et les épaules. Amazon dit que “l’évaluation offre une précision comparable à une évaluation en personne avec un entraîneur professionnel et prend moins de 10 minutes”.

Halo déterminera un score, puis fournira un programme personnalisé d’exercices correctifs destinés à vous aider à améliorer les zones qu’il pense que vous devez corriger. Les exercices peuvent être effectués en 5 à 10 minutes et Amazon recommande aux utilisateurs de les faire au moins trois jours par semaine. Les exercices comprendront des conseils du Dr Kelly Starrett, dont les vidéos démontreront la bonne façon de faire chaque mouvement.

“Le mouvement est le fondement de notre expérience physique dans le monde – il a un impact énorme sur votre qualité de vie, et il est temps que nous commencions à en faire une priorité”, a déclaré Starrett dans un communiqué. « Cette fonctionnalité change la donne. Il reproduit l’expérience d’une évaluation professionnelle en mettant l’expertise d’un entraîneur qualifié directement dans votre application Halo, fournissant une évaluation très précise de l’état de votre santé de mouvement. Halo propose ensuite des exercices et des ressources ciblés et faciles à réaliser qui vous aideront à améliorer votre capacité à vous déplacer plus librement et sans effort dans votre vie quotidienne.

L’analyse de la santé du mouvement doit être répétée toutes les 2 à 4 semaines pour surveiller les changements. La fonctionnalité sera disponible pour les utilisateurs de Halo dans les semaines à venir.

En ce qui concerne les implications sur la vie privée d’avoir une vidéo des utilisateurs de smartphone sur Amazon, la société affirme que Movement Health a été développé dans un souci de confidentialité. Les vidéos sont cryptées en transit vers le cloud, « traitées de manière sécurisée en quelques secondes », puis supprimées. Aucune personne, pas même l’utilisateur, ne leur semble.

La courte vidéo ci-dessous explique brièvement le fonctionnement de Movement Health :

