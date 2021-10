Amazon Hit Series modifie sa politique sur les armes à feu sur les talons de la fusillade accidentelle d’Alec Baldwin

Un autre projet hollywoodien change la façon dont il représente les armes à feu après que la directrice de la photographie Halyna Hutchins a été abattue par l’acteur Alec Baldwin lors du tournage d’un film au Nouveau-Mexique jeudi. Eric Kripke, le showrunner du drame de super-héros à succès d’Amazon The Boys, a déclaré que son émission n’utiliserait désormais que des flashes CGI au lieu de munitions « vivantes ». Le showrunner recrue Alexi Hawley a également déclaré à son équipe vendredi que le drame policier n’utiliserait plus du tout d’armes « réelles ».

« Quelqu’un blessé ou tué sur mon plateau est mon pire cauchemar. Envoyer de l’amour à la famille d’Halyna Hutchins, [Rust actor Jensen Ackles], les acteurs et l’équipe de Rust », a tweeté Kripke. « Je suis vraiment désolé. En sa mémoire, un engagement simple et facile : plus jamais d’armes à blanc sur aucun de mes ensembles. Nous utiliserons des flashes de bouche VFX. Qui est avec moi? »

Quelqu’un blessé ou tué sur mon plateau est mon pire cauchemar. J’envoie de l’amour à la famille d’Halyna Hutchins, @JensenAckles, aux acteurs et à l’équipe de « Rust ». Je suis vraiment désolé. En sa mémoire, un engagement simple et facile : plus jamais d’armes à blanc sur aucun de mes ensembles. Nous utiliserons des flashes de bouche VFX. Qui est avec moi? – Eric Kripke (@therealKripke) 22 octobre 2021

Stephan Fleet, qui travaille dans l’équipe VFX des garçons, a exprimé son soutien au déménagement. « Je suis avec toi ! Et je ferai ces flashs », a tweeté Fleet. « Je ne comprends pas non plus pourquoi une arme de poing totalement fausse avec un coup de pied à ressort, une glissière, une décharge d’obus, de la fumée de vapeur et une lampe de poche à LED n’a pas encore été inventée pour le tournage. Il y a des trucs comme ça, mais pas ça exactement… devrait être la norme de l’industrie. »

Les tweets de Kripke sont venus après que The Hollywood Reporter ait obtenu une note de Hawley à son équipe de The Rookie, qui met en vedette Nathan Fillion en tant qu’officier de police. La série utilisait déjà principalement des CGI pour ajouter des flashs de bouche en post-production, mais ils utilisaient des armes « réelles » dans certaines grandes scènes d’action. « À partir d’aujourd’hui, il est désormais politique sur The Rookie que tous les coups de feu se fassent avec des armes AirSoft avec des flashes de bouche CG ajoutés par la suite », a écrit Hawley. « Il n’y aura plus d’armes ‘réelles’ dans la série. La sécurité de nos acteurs et de notre équipe est trop importante. Tout risque est trop risqué. »

Jeudi après-midi, Baldwin a tiré avec un pistolet à hélice alors qu’il travaillait sur le Western Rust à Bonanza Creek Ranch près de Santa Fe, au Nouveau-Mexique, tuant Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza. Selon un affidavit pour un mandat de perquisition déposé vendredi devant le tribunal de Santa Fe, le réalisateur adjoint David Halls a donné l’arme à Baldwin et lui a dit qu’elle pouvait être utilisée en toute sécurité avant que l’acteur-producteur ne la tire. Halls ne savait pas que l’arme avait des balles réelles, selon l’affidavit déposé par le bureau du shérif du comté de Santa Fe. Avant le tournage, certains membres de l’équipe ont quitté la production pour des raisons de sécurité, a rapporté le Los Angeles Times. Des membres de l’équipe auraient quitté le plateau quelques heures avant la fusillade et auraient été remplacés par des travailleurs non syndiqués.

Aucune accusation n’a été déposée dans cet incident et l’enquête est en cours. « Il n’y a pas de mots pour exprimer mon choc et ma tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins, une épouse, une mère et une collègue profondément admirée », a écrit Baldwin dans un communiqué vendredi. « Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille. Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui l’ont connu et aimé Halyna. »