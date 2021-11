Amazon hunde a precio mínimo el Kindle Paperwhite, solo 89€

Hay ofertas que resultan irrésistibles y no se deben dejar pasar. Gracias a la llegada del Black Friday adelantado en Amazon hoy existe una de isas que te permite comprar el libro electrónico Kindle Paperwhite avec un descuento muy important que permite ahorrarte casi la mitad del precio que tiene habitualmente. Te contamos cómo aprovechar en esta ocasión.

El modelo del que estamos hablando pertenece a la décima génération de uno de los eReader más completos que jamás enlazado Amazon al mercado. Por lo tanto, vas a encontrar opciones tan interesantes en este dispositivo como por ejemplo el incluir luz para poder aprovechar su pantalon de tinta electrónica de seis pulgadas y resolución de 300 ppp en cualquier situación (incluso si estás en un lugar completamente a oscuras). Por lo tanto, igual donde estés ya que siempre podrás leer el eBook que más te gusta.

Otra de las buenas virtudes que encontrarás en este eReader es que cuenta con protection frontale al agua, por lo que cometer algún descuido con él y que le caiga agua no supone que automáticamente el dispositivo se estropee (incluso, podrás pasar un buen tiempo leyendo cuando estás en la bañera… aunque nunca está de más us mediantar un protección pour le Kindle Paperwhite). Y, todo esto, sin perder unas reducidas dimensionses y un peso de 182 grammes que asegura que no te vas a cansar de leer por muchas horas que pasen ya que apenas te cansas.

Une autonomie impresionante

Este es uno de los mejores detalles ofrece el dispositivo del que estamos hablando, ya que supera claramente a la inmensa mayoría de sus rivales en el mercado y, por goleada, a los tablet que existen en la actualidad. El motivo es que con una carga de su batería puedes utilizar el libro electrónico del que estamos hablando durante Varias semanas… incluso si mantienes un hábito de lectura a diario. Por cierto, que el cable que se utiliza para enchufarlo a la corriente en caso de ser necesarios USB, otra buena característica ya que en caso de no tenerlo a mano seguro que encuentras alguno compatible de forma sencilla.

L’offre du Kindle Paperwhite

En estos momentos que está activo el nouveau Black Friday adelantado de Amazon, existe un descuento impresionante del 44% para hacerte con el producto del que estamos hablando. Es decir, que ha pagado un total de 89,99 euros lo tendrás en casa… ya que como es parte de Prime tampoco tienes que sumar nada por los gastos de envío (y recibes el producto al día siguiente de comprarlo). Te dejamos el enlace que tienes que utilizar ya sea desde un teléfono móvil o desde el ordenador para hacerte con el modelo del que estamos hablando y que, por cierto, cuenta con un almacenamiento de 32 Go… le plus grand disponible.

Está más que claro que este es un dispositivo de lo más interesante debido a que ofrece una gran cantidad de opciones de uso, a la que debes de sumar el acceso a la nube debido a que incluye conectividad Wifi (lo que incluso le permite recibir nuevos libros utilizando una dirección de correo y teniendo acceso a Internet). Con una amplia compatibilidad en lo referente a los formatos de archivo, donde no falta por ejemplo la posibilidad de utilizar ficheros PDF, creemos que la oportunidad que exist in Amazon para comprar este Kindle Paperwhite es de las que no se deben dejar pasar nunca.