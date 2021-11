Amazon hunde el precio de este reloj Samsung, paga solo 176€

Si, a leído bien, concretamente se le ha aplicado un 62% de descuento al Samsung Galaxy Watch Active 2, un smartwatch muy completo de gran calidad y repleto de funciones avanzadas en el que podemos ahorrar la friolera de cas 293 euros.

Descuentazo para el reloj Samsung Galaxy Watch Active 2

El modelo en cuestión tiene un precio oficial o de venta recomendado de 469 euros, pero una vez aplicado el descuento mencionado, su precio cae hasta los 176,21 euros. Un precio que podemos pagar en el momento de hacer el pedido, o bien aplazarlo y pagarlo en 10 cómodas cuotas de 17,62 euros sin tener que soportar ningún tipo de interés.

La oferta incluye los gastos de envío gratis y un plazo de entrega de tres días hábiles salvo para aquellos que sean clients Amazon Prime, que pueden beneficiarse de un plazo de entrega de tan solo un día hábil.

Resistente al agua y control de la salud

Este reloj Samsung Galaxy Active 2 es un smartwatch que cuenta con un diseño elegante y un cuerpo delgado y muy ligero que hará que no sientes que lo llevas puesto. Eso sí, eso no quita que la gran calidad de sus materiales haga que sea un modelo bastante Robuste et résistant.

Para los más deportistas, hay que decir que cuenta con hasta 7 modes de conduite, incluyendo la natación, ya que es un reloj inteligente que ofrece resistencia al agua siendo sumergible hasta los 50 metros. También cuenta con certificación militar MILSTD-810G, por lo que es ideal para realizar todo tipo de actividad al aire libre, ya que ha superado un montón de pruebas de resistencia a caídas, golpes y cambios bruscos de temperatura.

Es un reloj que cuenta con una pantalon AMOLED une couleur à faire de 1,35 pulgada avec une résolution de 360 ​​× 360 pixels et une protection par AODGorilla Glass DX+. Un modelo que cuenta en su interior avec un processeur Exynos 9110 a 1,15 GHz que se encarga de impulsar este reloj, lo que hace que ofrezca un buen rendimiento y una gran fluidez en el uso de todas sus funciones.

Y es que este reloj Samsung es capaz de monitorizar nuestro ritmo cardíaco, controlar la calidad del sueño en todas sus fases, e incluso ayudarnos a realizar determinados ejercicios de respiración cuando estamos muy estresados. Un reloj que también cuenta con conectividad WiFi y Bluetooth, por lo que permite recibir todo tipo de notifications como llamadas, mensajes, WhatsApp o correos electrónicos directamente en la muñeca y sin tener que sacar el móvil del bolsillo.

Es un modèle compatible tanto avec iOS como avec Android et ofrece un montón de opciones de personnalisation. De esta forma, vamos a poder convertir este reloj Samsung en el complemento ideal para cada momento del día gracias a su gran cantidad de esferas y correas compatibles avec el Samsung Galaxy Watch Active 2 de todos los colores y diferentes materiales.