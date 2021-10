Amazon hunde el precio de la realme Band, hoy por sólo 15€

Este es un modelo que incluye prácticamente todo lo que se busca en un wearable de este tipo, ya que por ejemplo no le falta una pantalon une couleur de 0,96 pulgadas que resulta más que suficiente para ver cualquier tipo de información que adquieras en tiempo real y sin importar la luminosidad que exista en el lugar en el que te encuentras. Esto, por cierto, no resultó un hándicap en lo referente a la comodidad ya que hablamos de un accesorio que pesa menos de 20 grammes y, por lo tanto, apenas notarás que lo llevas puesto ya que también su pulsera de silicona así lo permite.

El caso es que en estos momentos te puedes hacer con la realme Band a uno de sus precios más bajos en Amazon, ya que únicamente tienes que pagar 15 euros para comprarla sin sumar nada por los gastos de envío (en el caso que tengas una cuenta Prime). Lo cierto es que esta es una auténtica ganga ya que hablamos de un dispositivo que cuenta con virtudes tan importantes como por ejemplo ofrecer protection frontale al agua para que puedas utilizarla en cualquier momento incluyendo cuando estás nadando en la piscina o en la ducha del gimnasio. Este es su enlace de compra:

Une autonomie que convence

Sin ser la mejor pulsera inteligente del mercado en este apartado, sí que se coloca entre las pulseras más destacadas en la autonomía, ya que con una batería integrada de 90 mAh es posible superar la semana de uso sin tener que restringir las veces que enciendes la pantalla color antes mencionada. También existe el buen detalle utilizar un puerto USB para realizar la recarga, y esta se integra directement dans la smartband por lo que puedes conectarla sin utilizar cable alguno tanto en un cargador de teléfono como en el ordenador si está encendido. Esto es algo que hace diferencial al dispositivo del que estamos hablando.

Muchas funciones en esta realme Band

Aparte de las habituales, como por ejemplo mostrar la hora, puedes realizar muchas acciones con la realme Band. Así, y gracias a la inclusión de una buena cantidad de sensores entre los que no falta un acelerómetro, tras detectar toda la actividad física que realizas en tu día a día (y de esta forma llevarás un conteo de los pasos que has realizado o sabrás el tiempo que has estado corriendo). Aparte de esto, también es important mencionar que podrás revisar las notifications que llegan al teléfono con el que se sincroniza la pulsera inteligente, algo que se realiza mediante Bluetooth por lo que el proceso de configuración es tremendamente sencillo. Buenas posibilidades, pas de foin duda.

Si todo lo que hemos indicado te convence, seguro que conocer también que podrás llevar un control de la calidad del sueño en tu día a día o que podrás conocer datos tan importantes como por ejemplo las pulsaciones que tienes en todo momento, hace que te plantes seriamente la compra de esta pulsera inteligente especialmente teniendo en cuenta el precio por casi rid queículo que tienella fr Amazon.