Amazon hunde el precio del smartwatch Amazfit Bip S à 49€

Sin duda alguna una de las cosas que te van a llamar la atención este dispositivo ahora mismo es que gracias al descuento existente la mencionada tienda online solo tendrás que pagar 49,99 euros para tenerlo en casa (sin sumar absolutamente nada por los gastos de envío si tienes una cuenta Prime). Acabado en color negro y con posibilidad de cambiar la correa del Amazfit Bip S en cualquier momento, te dejamos el enlacer que tienes que utilizar para comprarlo desde casa con total fiabilidad:

Dejando a un lado el precio del productor, una de las cosas que llama mucho la atención en este dispositivo es que pese a ser un modelo que busca mezcla de sencillez y ahorro no le faltan opciones que son perfectas para poder conocer la activité physique que realizas en tu día a día con gran précision. Así, además una amplia cantidad de sensores en su interior en los que no falta un acelerómetro de tres ejes, también cuenta con GPS este smartwatch lo que te permite conocer exactamente por los lugares que has ido -y, también, no tener que llevar enci el teléfono para poder realizar funciones de podómetro-.

Siguiendo con lo antes mencionado este es un dispositivo que cuenta con lo necesario para registrar hasta 17 deportes diferentes una vez que es detectado. Además, como no le falta el habituel sensor de ritmo cardíaco para saber exactamente la condición en la que estás en todo momento, vas a poder controlar a la perfección si estás esforzándote lo suficiente para mejorar tu estado físico. Y, todo esto, sin faltarle la habituelle protection frontale al agua de cinco atmosferas que te permite despreocuparte por si llueve cuando sales a la calle o si el sudor llega al wearable y lo pone en riesgo.

Buena compatibilité de l’est Amazfit Bip S

Este es un detalle bastante importante ya que gracias a que utiliza tecnología Bluetooth para sincronizarse con los teléfonos, podrás conseguir esto con modelos que utiliza el sistema operativo iOS y, también, con lo que hacen los propios con Android. Para lograrlo simplemente tienes que utilizar la aplicación que se descarga de forma gratuita en las tiendas oficiales correspondientes, y ejecutar el asistente que aparece en la pantalla de 1,28 poulgada a color que es bastante útil y que cuenta con protección Verre Gorille 3 (lo que significa que los habituales golpecitos qué ocurre a lo largo del día no le afecta en absoluto al reloj inteligente).

Sin problema alguno para superar une semana de uso independientemente del tiempo que utilices el panel integrado en el reloj inteligente, el Amazfit Bip S (Incluye modo ahorro que permite llegar a los 40 días), debes conocer que este modelo es bastante ligero ya que se queda en 31 grammes, y con prestaciones avanzadas como puede ser el control de la reproducción de la música que realizas con el teléfono… algo que resulta de lo más útil ya que evita que tengas que sacarlo del bolsillo cada vez en que deseas pasar la canción que estchando moment.