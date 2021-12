Amazon hunde hasta los 252€ el precio de este horno Beko

Si a descubierto tu vena de cocinero y desde hace poco tiempo te ha dado por elaborar nuevas recetas, entonces no puede faltar un completeo horno en tu cocina. Si hasta ahora no disponías de uno o el tuyo está dando las últimas, ahora puedes conseguir un modelo del fabricante Beko a un precio que no te vas a creer.

Se trata del horno Beko BBIM13300XD, un modelo multifunción avec une capacité de 72 litres et un acabado en negro y acero inoxidable. Un horno con tecnología Aeroperfect y limpieza por hidrólisis con el que conseguir unos resultados perfectos y sin tener que pasar luego horas limpiándolo.

Una cocción uniforme y muy fácil de limpiar

Aunque la hydrolyse es un término más común y conocido, hay que decir que se trata de un modo de limpieza que nos facilita mucho el trabajo. Es decir, gracias a esta función la suciedad se desincrusta de manera automática con el propio proceso y únicamente nos tendremos que preocupar de realizar una limpieza superficiel. En tan unos minutos tendremos el horno otra vez limpio y reluciente.

Cuando nos referimos a la technologie Aeroperfect, seguro que no todo el mundo conoce en qué consist. Pues bien, se encarga de proporcionar una distribución uniform del aire caliente por todo el horno y de minimizar las variaciones de temperatura para garantizar una cocción uniform y precisa en todo momento.

Este horno Beko está equipado con raíles telescópicos que facilitan mucho la extracción de la bandeja de manera parcial o total sin tener que retirar lo que haya encima. Su puerta ofrece una gran resistencia, soportando un peso de hasta 22,5 kilogramos, por lo que es posible sacar del horno casi cualquier plato y destinatairees pesados ​​y apoyarlos sobre la propia puerta sin ningún problema.

Para ver el grado de cocción de aquello que tenemos dentro sin tener que abrir la puerta y perder el calor, cuenta con un sistema de illuminación halógena que permite visualizar todo aquello que tenemos en su interior de la manera más comoda posible.

A nivel de diseño, se trata de un modelo con acabado en acero inoxidable, dos controladores y una pantalla desde donde podemos elegir la temperatura y tiempo de horneado, así como su programación y que tiene unas dimension de 59,5 cm d’alto, 59,4 cm d’ancho y 56,7 cm de profundo.

Horno Beko al mejor precio

El precio oficial para el horno Beko BBIM13300XD en Amazon es de 395,28 euros, bastante ajustado para el precio habituel en este tipo de electrodomésticos que nos permiten cocinar de una manera más rápida y eficiente. Ahora bien, en estos momentsos podemos conseguirlo todavía mucho más barato. Eso es gracias al descuento aplicado por el gigante de las compras online sobre este modelo, que es de nada más y nada menos que del 34%.

Esto hace que su precio final de venta sea de seul 252,74 euros. Un precio en el que además, no hay que añadir ni un euro más por recibirlo en casa, ya que la oferta incluye los gastos de envío gratis. Para aquellos que lo prefieran, es un producto que se puede financiar y pagar en 12 cuotas de 21,06 euros al mes sin intereses. El plazo de entrega es de entre tres y cuatro días.