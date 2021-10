Pour son marché de gros en ligne B2B Amazon Business, la société a déclaré que 55% des commandes provenaient des marchés de niveau II et de niveau III. (Image : Pexels.com)

Facilité de faire des affaires pour les MPME : Amazon India, qui compte environ 8,5 lakh de vendeurs sur son marché, a déclaré dimanche que près de 30 000 vendeurs sont devenus des « lakhpatis » lors de la vente de près d’un mois du Great Indian Festival qui a commencé le 3 octobre pour tous les clients. De plus, Amazon a déclaré que dans le cadre de son programme Local Shops on Amazon, dans lequel un magasin physique, un magasin de détail ou un propriétaire de magasin kirana peut vendre aux clients locaux via Amazon, 330 de ces vendeurs sont devenus des « lakhpatis » tandis que 12 d’entre eux sont devenus des « crorepatis ». La société a déclaré que les vendeurs de Local-Shops-on-Amazon ont enregistré une augmentation de 2X des produits vendus par rapport à l’année dernière. Chaque année, Amazon et Flipkart de Walmart mènent les ventes de commerce électronique pendant la saison des fêtes à travers leurs événements phares pour que les clients offrent des remises importantes sur les produits de toutes les catégories.

«Nous sommes vraiment honorés de voir à quel point cette saison des fêtes a apporté de la joie à des milliers de vendeurs sur Amazon.in, beaucoup devenant des lakhpatis et des crorepatis. Nous avons également assisté à une grande participation de plus de 360 ​​000 acheteurs de MPME sur Amazon Business cette saison des fêtes », a déclaré Manish Tiwary, vice-président d’Amazon Inde dans un communiqué.

Pour son marché de gros en ligne B2B Amazon Business, la société a déclaré que 55% des commandes provenaient des marchés de niveau II et de niveau III, tandis qu’une augmentation de plus de 46% a été enregistrée dans les nouvelles MPME qui ont créé un compte professionnel avec Amazon Business lors de la vente vis -a-vis 2020. Plus de 15 000 produits ont été achetés par des clients commerciaux dans des magasins spécialement organisés comme les cadeaux d’entreprise, le travail à domicile, les magasins de retour au travail.

Il est important de noter que, selon les données – basées sur les ventes des marchés de commerce électronique du 2 au 10 octobre – compilées par le cabinet de conseil en gestion RedSeer dans son rapport sur les ventes festives de commerce électronique, le groupe Flipkart a été déclaré « leader » avec un taux de 64% La part de GMV est suivie de 28% par Amazon et de 8% par d’autres plateformes. La croissance de 23 % du GMV cette année a été menée par des thèmes clés, notamment une résurgence des ventes de mode tandis que la catégorie mobile dominait avec 46 % de part du GMV. Les achats dans les villes de niveau II ont dominé la vente avec environ 61 % des acheteurs, suivis d’environ 22 % dans les métros et d’environ 17 % dans les villes de niveau I.

