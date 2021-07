Amazon India cherche à acquérir une participation dans Inox Leisure, d’autres ; Jeff Bezos à la recherche de bonnes affaires médiatiques

in

Bien qu’Amazon exploite son activité de contenu over-the-top (OTT) en Inde depuis 2016, le rythme de croissance n’a pas été celui attendu par l’entreprise. (Photo : REUTERS)

Jeff Bezos cherche à diversifier l’activité de divertissement d’Amazon India en vue d’acquérir plusieurs acteurs de la distribution de films et de médias, y compris la chaîne de cinémas basée à Mumbai Inox Leisure, a rapporté The Indian Express. Avec une pandémie qui frappe durement des entreprises telles que les chaînes multiplex avec des blocages répétés et des normes de distanciation sociale, Amazon India cherche à prendre une participation dans certaines entreprises aidées par les poches profondes de la personne la plus riche du monde. Le rapport d’Indian Express indique qu’Inox Leisure est l’un des nombreux candidats qu’Amazon envisage pour son exercice de diversification.

Bien qu’Amazon exploite son activité de contenu over-the-top (OTT) en Inde depuis 2016, le rythme de croissance n’a pas été celui attendu par l’entreprise. Après la croissance initiale des six premiers mois de l’année dernière, son service OTT Amazon Prime n’a pas augmenté comme prévu, selon le rapport. «Il y a actuellement trois à quatre transactions dans cet espace en cours d’évaluation, y compris certains actifs en difficulté. Amazon India est en pourparlers avancés avec certains d’entre eux », a déclaré le rapport citant des sources non identifiées.

La société Inox Leisure, cotée en bourse, a signalé des pertes consécutives depuis le début de la pandémie l’année dernière. Au cours du trimestre janvier-mars, Inox Leisure a déclaré un chiffre d’affaires de 90 crore, en baisse de 75% par rapport à l’année précédente, attribué au manque de contenu. La société a signalé une perte nette de Rs 93,7 crore. Les analystes d’ICICI Direct s’attendent à ce que la société annonce une perte de Rs 235 crore cet exercice, aidée par une baisse attendue des revenus.

Amazon India avait investi 1,5 milliard de dollars dans ses activités indiennes juste avant la pandémie, dont la majeure partie a été injectée dans le commerce électronique. Le rapport indique qu’un accord majeur d’Amazon dans le domaine du divertissement pourrait voir l’entreprise de Jeff Bezos se concentrer davantage sur ce côté de l’entreprise et s’éloigner du commerce électronique. Amazon a été confronté à des changements de politique dans le commerce électronique et à des défis inflexibles de la part de Reliance Retail de Mukesh Ambani et de Flipkart soutenu par Walmart. Amazon avait déjà eu des discussions avec la chaîne de cinémas américaine AMC pour l’acquisition d’une participation, mais les discussions n’ont pas porté leurs fruits.

Inox Leisure, l’une des plus grandes chaînes de cinéma du pays avec 153 multiplexes et 648 salles. La plupart des écrans de la société se trouvent dans l’ouest du pays, suivis du nord, du sud et de l’est. Au 30 juin, les promoteurs d’Inox Leisure détenaient 43,63 % du capital, tandis que 56,23 % appartenaient à l’État.

Lundi, le cours de l’action d’Inox Leisure a gagné 1,7% pour terminer à 302,5 Rs pièce. Le cours de l’action Inox a gagné 5,46% jusqu’à présent cette année. La capitalisation boursière de la société s’élève à 3 705 crores de roupies.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.