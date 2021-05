Amazon infuse Rs 915 cr dans l’entité du marché indien

Les entreprises de commerce électronique telles que Flipkart et Amazon offrent également des avantages financiers et autres pour aider les petits et moyens vendeurs qui commencent à subir des pertes en raison de restrictions commerciales.

Amazon a infusé un nouveau crore de Rs 915 dans l’entité du marché indien Amazon Seller Services, selon des documents provenant de la plate-forme de veille économique Tofler.

L’infusion dans le segment, la première de cette année civile, survient à un moment où un pic mortel d’infections à Covid a poussé plus d’Indiens à rester à l’intérieur et à faire des achats en ligne. Alors que plusieurs États ont imposé des verrouillages partiels et des restrictions pour vérifier la propagation, les plates-formes de commerce électronique voient une augmentation des commandes. Bien que certains marchés, comme le Maharashtra, Delhi et le Madhya Pradesh, n’autorisent que la livraison de produits essentiels, les produits de toutes les catégories sont expédiés dans d’autres poches du pays.

Les entreprises de commerce électronique telles que Flipkart et Amazon offrent également des avantages financiers et autres pour aider les petits et moyens vendeurs qui commencent à subir des pertes en raison de restrictions commerciales.

Le financement a été acheminé via Amazon Corporate Holdings basé à Singapour et Amazon.com.incs basé à Maurice, selon les documents. L’année dernière, Amazon avait injecté près de 6000 crore de Rs dans Amazon Seller Services en trois tranches.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.