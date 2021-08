Amazon jette la maison : 30% de réduction supplémentaire sur tous ces produits remis à neuf | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Chez Amazon, il se débarrasse de milliers de produits lors d’une vente avec une remise supplémentaire de 30% sur ces produits remis à neuf.

Les produits Amazon reconditionnés s’avèrent souvent être de véritables aubaines sur des produits de toutes sortes. Il s’agit de la section spéciale pour les produits qui ont été retournés à Amazon et revendus avec une remise spéciale.

À l’heure actuelle, nous pouvons trouver d’énormes aubaines dans l’Amazonie reconditionnée, mais c’est que en plus il y a une remise de 30% sur une vaste sélection d’articles. C’est vrai, vous n’avez qu’à parcourir, trouver un produit et lors du traitement, vous verrez une remise de 30%.

Accédez à des offres spéciales sur Amazon reconditionné avec un supplément de -30%

Tous les produits Amazon reconditionnés sont examinés par votre personnel et ils sont classés en plusieurs catégories. Par exemple, tous les produits marqués “Comme neuf“Ce sont généralement des produits sans aucun type de dommage, mais la boîte a été ouverte. C’est pourquoi elle ne peut pas être vendue au prix d’origine.

Produits marqués comme “Très bon“Ils sont généralement parfaitement bien, mais ils auront été testés. Vous avez également les articles en état”Bon“qui ont généralement quelques petites imperfections d’utilisation normale, ou en mode”Acceptable“, où vous devez vous attendre à des dommages cosmétiques visibles.

Vous avez juste à vérifier que sur Amazon vous obtenez un message en vert qui dit “Économisez 30% lors de la commande.“ou sélectionnez la liste déroulante avec le titre”Neuf et utilisé depuis…“.

Vous avez une chance parfaite d’obtenir quelques des produits haut de gamme aux meilleurs prix, à un prix que l’on ne verrait jamais s’ils n’étaient pas reconditionnés. Nous vous conseillons de consulter des articles comme ceux-ci.

AirPods Max à partir de 322 €

AirPods Max remis à neuf pour 322 € sur Amazon

Oui, les écouteurs antibruit d’Apple avec prise en charge de l’audio sans perte et de l’audio spatial vous coûteront près de la moitié du prix normal.

Les AirPods Max d’Apple coûtent généralement 629 euros comme prix officiel, bien que sur Amazon en mode normal en ce moment ils coûtent 516 euros.

Mais que faire si vous choisissez l’option reconditionnée en condition “Très bon“Eh bien, ajouter une remise supplémentaire de 30% ne vous coûtera que 322,95 euros.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite à partir de 206 €

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 64Go pour 206€

Cette Samsung Galaxy Tab S6 Lite est en vente parmi les produits reconditionnés d’Amazon, avec une remise supplémentaire de 30% simplement lors du traitement de la commande et également en statut “Très bon“.

L’une des tablettes Samsung les plus populaires. Il possède un écran de 10,4 pouces et un bon processeur Exynos 9611, 4 Go de RAM, 64 Go de stockage que vous pouvez étendre avec une carte microSD et un stylet pour pouvoir prendre des notes à la main ou dessiner.

Le prix de cette tablette est de 294,71 euros en reconditionné en très bon état, mais avec les 30% supplémentaires il ne reste que 206,29 €.

Logitech M705 Marathon pour 16 €

Logitech MK295 Marathon pour 16,28 € sur Amazon

Cette souris Logitech est un classique et est sur le marché depuis plusieurs années. Logitech M705 Marathon Elle a un nom qui lui va parfaitement car c’est une souris à utiliser pendant des années et des années et qui ne fait jamais défaut.

Il dispose d’une batterie de 3 ans d’utilisation, d’un adaptateur mini USB 2,4 Ghz vous n’aurez donc pas de problèmes d’incompatibilités ou de lag avec Bluetooth. Il a également une vitesse de 1,00 DPI et une molette de défilement avec réglage de la vitesse.

Le prix de cette souris à batterie sans fin est de 52 euros, mais en Amazon reconditionné et en mode Very Good elle ne vous coûtera que 16 euros.

Asus TUF A15 pour 491 €

Asus TUF A15 C’est un ordinateur portable de jeu qui possède d’excellentes caractéristiques techniques et qui peut maintenant être extrêmement bon marché lorsque vous l’achetez sur Amazon reconditionné.

C’est un ordinateur portable de jeu Core i5 de 10e génération, 16 Go de RAM et un excellent SSD pour un prix ridicule, peut-être l’une des meilleures offres si vous aimez les jeux vidéo. Ce sont ses caractéristiques.

Écran 15,6″ FullHD (1 920 x 1 080 pixels) Processeur Intel Core i5-10300H (2,5 GHz, 8 Mo) 16 Go de RAM (2×8 Go) DDR4-2933 MHz 512 Go de stockage SSD M.2 NVMe PCIe Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 4 Go Sans système d’exploitation

Vous pouvez trouver un modèle en mode “Comme neuf” où le produit est impeccable mais la boite est abîmée à partir de seulement 491.32 euros avec la remise supplémentaire de 30% déjà appliquée.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Rappelle-toi que vous pouvez trouver beaucoup plus de produits reconditionnés d’Amazon à Amazon Warehouse.

De plus, vous pouvez ajouter une livraison gratuite et rapide si vous êtes un membre Amazon Prime. Inscrivez-vous gratuitement et sans engagement pendant 30 jours et accédez à tous ses avantages.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.