Amazon jette la maison par la fenêtre et coupe près de 100 euros ce nouvel iPad Air 10,9 pouces | La technologie

Amazon a rétrogradé. jusqu’à 93 euros le dernier modèle de l’iPad Air avec écran Liquid Retina de 10,9 pouces et 64 Go de stockage.

Si vous attendiez le moment d’acheter un nouvel iPad, ce moment est venu dès que cet iPad Air atteint son prix le plus bas de tous les temps sur Amazon. Ceci est le dernier modèle de iPad Air publié par Apple en 2020 et qui a un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, un support pour Apple Pencil et également Touch ID pour déverrouiller avec l’empreinte digitale.

Normalement, ce modèle de iPad avec 64 Go de stockage et connexion WiFi Cela devrait vous coûter 659 euros, mais sur Amazon, il n’a déjà atteint que 556 euros avec des frais de port totalement gratuits.

Le nouvel iPad d’Apple est presque aussi puissant que l’iPad Pro grâce à l’Apple A14 Bionic. De plus, il maintient Touch ID et offre un grand écran Retina de 10,1 pouces.

La couleur la moins chère est le rose métallique au dos. Alors que d’autres couleurs telles que le bleu, le noir, l’argent et le vert sont toutes conservées 649 euros. Ce sont donc 98 euros que vous économisez et restez dans votre poche.

Un autre magasin qui a décidé de faire correspondre l’offre est Media Markt, où le même modèle iPad Air avec 64 Go coûte 556 euros et avec livraison gratuite.

Cet iPad possède l’un de ses processeurs les plus rapides du moment, la puce A14 Bionic avec Neural Engine qui gère les tâches d’intelligence artificielle. Outre ce modèle reprendre Touch ID, le lecteur d’empreintes digitales désormais logé dans le bouton d’alimentation.

La Appareil photo 12 mégapixels L’arrière est très bon, mais l’avant de 7 mégapixels est meilleur pour faire des appels vidéo et des selfies. De plus, cet iPad Air 2020 est un modèle qui prend en charge l’Apple Pencil de deuxième génération, un crayon beaucoup plus sensible à la pression et à l’inclinaison, avec chargement sans fil et connexion magnétique à l’iPad lui-même.

Peut-être le meilleur iPad en termes de rapport qualité-prix

Maintenant, il existe peu d’iPad comme l’iPad Air. S’il est vrai que le nouvel iPad Pro est plus puissant, il est conçu pour les utilisateurs professionnels et avec un prix plus élevé.

Mais l’iPad Pro est une tablette très rapide, avec un excellent écran de très haute résolution, couleurs et luminosité, prise en charge du clavier et du crayon Apple et avec de nombreuses années d’avance sur le support d’iPadOS, le système d’exploitation d’Apple en constante amélioration.

Dans l’analyse de l’iPad Air 10,9 pouces que nous avons publié sur ComputerHoy.com, vous pouvez voir rapidement tous les avantages de cette tablette.

Compte tenu des prix des nouveaux iPad et iPad Air dans d’autres couleurs, la vérité est que cet iPad Air de 10,9 pouces et 64 Go de stockage est devenu l’une des bonnes affaires du jour pour seulement 556 euros.

