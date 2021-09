Amazon Kindle Paperwhite (11e génération), Kindle Paperwhite Signature Edition lancé en Inde : vérifiez le prix, la disponibilité et les fonctionnalités ici

Les précommandes pour Kindle Paperwhite ainsi que Kindle Paperwhite Signature Edition ont commencé avec l’annonce. (Image représentative)

Kindle d’Amazon: Avant son grand événement d’automne, Amazon a annoncé mardi la nouvelle gamme de son lecteur d’ebook Kindle Deux nouveaux modèles de nouvelle génération de Kindle Paperwhite ont été annoncés : le tout nouveau Kindle Paperwhite et le Kindle Paperwhite Signature Edition. Le nouveau Kindle Paperwhite est une amélioration par rapport à son prédécesseur très populaire et, selon Amazon, il est équipé d’un écran plus grand, d’une autonomie accrue et d’une lumière chaude réglable. Le Kindle Paperwhite Signature Edition, d’autre part, propose un capteur de lumière pour régler automatiquement la luminosité du lecteur, et ce serait également la première fois qu’un Kindle se rechargerait sans fil.

Kindle Paperwhite nouvelle génération, Kindle Paperwhite Signature Edition : prix et disponibilité

Les précommandes pour Kindle Paperwhite ainsi que Kindle Paperwhite Signature Edition ont commencé avec l’annonce. Les deux appareils peuvent être achetés sur le site Web d’Amazon. Alors que le nouveau Kindle Paperwhite, disponible en noir et 8 Go de stockage, est au prix de Rs 13 999, le Kindle Paperwhite Signature Edition coûtera aux clients 17 999 Rs. L’édition Signature est également disponible en couleur noire, avec 32 Go de stockage.

Les deux appareils, disponibles en pré-commande dès maintenant, permettront aux clients d’obtenir des crédits d’une valeur de 500 roupies, que les clients pourront utiliser pour acheter des livres électroniques. Cependant, les crédits ne couvriront que jusqu’à 80% du prix de l’ebook.

L’expédition du nouveau Kindle Paperwhite devrait commencer à partir du 27 octobre, tandis que l’édition Kindle Paperwhite Signature sera expédiée à partir du 4 novembre.

Nouvelle gamme Kindle Paperwhite : fonctionnalités et spécifications

Le nouveau Kindle Paperwhite aura un écran de 6,8 pouces, le plus grand pour la gamme Kindle Paperwhite, et les cadres ont été réduits à 10 mm sur le lecteur. Amazon a déclaré que l’affichage ne serait pas éblouissant et qu’il offrirait un « texte de qualité laser ». Tout comme tous les modèles Kindle, il donnera également un aspect papier afin qu’il soit facile à lire même lorsque vous êtes assis à la lumière directe du soleil. Une lumière chaude réglable a également été ajoutée au lecteur, ainsi qu’une augmentation de la luminosité de 10 % au réglage maximum. Un mode sombre blanc sur noir est également disponible sur le lecteur afin qu’il puisse également être lu confortablement la nuit.

En plus de cela, le Kindle Paperwhite Signature Edition aura un capteur de lumière à réglage automatique, comme ceux des téléphones, afin que la luminosité du Kindle puisse être ajustée automatiquement en fonction de la lumière ambiante.

Alors que tous les modèles Kindle en général offrent une longue durée de vie de la batterie, en particulier par rapport aux téléphones et aux tablettes, Amazon vante la nouvelle gamme Kindle Paperwhite pour avoir la plus longue durée de vie de la batterie de tous les modèles Kindle – jusqu’à 10 semaines avec une seule charge complète. Les nouveaux modèles Kindle seront également pris en charge par la charge USB-C et, selon Amazon, ne prendront que 2,5 heures sur un adaptateur de 10 W ou plus pour atteindre une charge complète.

L’édition Signature offrira également une recharge sans fil, pour la première fois pour Kindle, et sera chargée par n’importe quel chargeur sans fil Qi compatible.

Le Kindle Paperwhite de nouvelle génération aura un stockage standard de 8 Go, tandis que l’édition Signature aura un stockage avancé de 32 Go.

Selon Amazon, l’expérience de lecture sur ces appareils devrait également s’améliorer, car il affirme qu’un moyen plus simple de basculer entre l’écran d’accueil, le livre actuel et la bibliothèque a été ajouté à l’expérience des nouveaux modèles Kindle dans le cadre de la interface Kindle mise à jour. Non seulement cela, mais maintenant les utilisateurs auront également de nouveaux filtres et menus de tri dans la bibliothèque, ainsi qu’une barre de défilement interactive et une nouvelle vue des collections.

De plus, les clients auront également la possibilité de configurer facilement les appareils Kindle en associant simplement l’appareil à l’application Kindle de leur téléphone.

Comme les anciens Kindle, les nouveaux modèles continueront d’avoir Whispersync et Whispersync pour Voice et Word Wide pour les définitions.

