Amazon Kindle y otros eReaders de bolsillo que son una ganga

Si estás pensando que regalar a tu pareja, padre, madre o amigo y resulta que es un amante de la lectura, no hay duda que un lector de libros electrónico puede ser una gran alternativa. Oui que hoy en día, contar con un eReader nos permite llevar cientos o incluso miles de libros en el bolsillo de la manera más cómoda posible. A continuación, vamos a mostrar un recopilatorio de varios modelos de lecteurs de livres électroniques, incluido el Amazon Kindle, que podemos encontrar ahora en oferta.

Hoy en día podemos encontrar lectores de eBooks de diferentes tamaños, pero si lo que queremos es un modelo que nos podamos llevar cómodamente a cualquier sitio a diario, lo mejor es echar mano de un modèle de 6 pulgadas. Así, podremos llevarlo cómodamente en cualquier bolsillo sin ningún problema.

Elige el mejor eReader en oferta con pantalla de 6″

Kindle d’Amazon

Es sin duda el eReader de referencia. Oui que el Amazon Kindle es un superventas desde su lanzamiento. Se trata de un lector de libros electrónicos con pantalla de 6 pulgadas y una resolución de 167 ppp que ofrece un alto contraste y con sistema antirreflejos. Tiene une capacidad de 8 GB para guardar todos nuestros libros, luz frontal para leer incluso a oscuras, conectividad Wifi y una gran autonomía, podemos usarlo durante semanas sin tenerlo que cargar. El precio original de este modelo es de 89,99 euros, pero ahora lo tenemos disponible por solo 74,99€.

Kobo Nia

Otro fabricante de referencia es Kobo, que cuenta con un interesante catálogo de lectores de eBooks. Si lo que buscas es un modelo de 6 pulgadas, entonces el Kobo Nia es una gran opción. Un modelo que podemos encontrar ahora de oferta por solo 79,99 euros, cuando su precio original es de 131,35 euros. Réglez un eReader qui ofrece un brillo ajustable, pantalla táctil antirreflejos y que tiene une capacidad de 8 GB para guardar hasta 6000 libros en su interior.

Woxter Scriba 195

El Woxter Scriba 195 es otro eReader de gran calidad y pantalla de 6 pulgadas que podemos llevar cómodamente en cualquier bolsillo. Un dispositivo con pantalla E-Link que mejora el contraste hasta en un 60% respecto al resto de pantallas de tinta electrónica et que ofrece hasta 16 niveles de escala de grises. Un dispositivo con une textura engomada que hace que lo podamos llevar cómodamente en las manos sin que se no resbale, que tiene une batterie de 1800 mAh et capacité de 4 Go pour guardar nuestros eBooks. El precio original es de 82,15 euros, pero ahora lo podemos comprar por 69,99 euros.

Denver EBO-625

Un modelo de eReader pequeño ya buen precio en oferta es este Denver EBO-625, un lector de libros de 6 pulgadas con una capacidad de almacenamiento de 4 GB que podemos ampliar fácilmente gracias a su ranura para tarjetas microSD. La batería que incluye este modelo es de 1500 mAh, que le otorga de una autonomía de hasta 20 horas de lectura con una sola carga. Un modelo con alta compatibilidad de formatos de eBooks y cuyo precio es 75,93 euros. Ahora bien, una vez aplicado el descuento, únicamente tendremos que pagar 66,95 euros par él.

SPC Dickens Lumière 2

Pour le dernier moment, sans pour autant être important, tenemos también este eReader SPC Dickens Light 2, un modelo que, como su propio nombre indica, cuenta con luz in the pantalla para poder leer a oscuras con total comodidad. También es un modelo con pantalla de 6 pulgadas de tinta electrónica, que cuenta con sistema antirreflejos y ofrece hasta 6 niveles de intensidad. Un lecteur de libros electrónicos con capacidad para guardar hasta 8000 libros y cuyo precio en oferta es de 95,93 euros. El precio de venta recomendado para este modelo es de 122,08 euros.