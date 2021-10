Amazon : La main-d’œuvre est désormais une « contrainte de capacité principale » alors même que la main-d’œuvre approche les 1,5 million

La disponibilité des travailleurs est devenue le principal défi d’Amazon pour assurer le bon déroulement des colis dans son système au troisième trimestre, et non les limites normales de l’espace de stockage ou de la capacité d’exécution, a déclaré le directeur financier de l’entreprise aux journalistes après que ses bénéfices aient dépassé les attentes.

« En conséquence, le placement des stocks était fréquemment redirigé vers des centres de distribution qui disposaient de main-d’œuvre pour recevoir ce produit », a déclaré le directeur financier Brian Olsavsky lors d’un appel aux médias. « Cela a entraîné un placement moins optimal, ce qui conduit à des itinéraires de transport plus longs et plus coûteux. »

Olsavsky a déclaré que la pénurie globale de main-d’œuvre aux États-Unis, combinée au besoin croissant d’Amazon de travailleurs, a entraîné une augmentation des salaires et des incitations à la signature alors que les entreprises se disputent les rares travailleurs.

Les efforts d’Amazon pour éviter que cela n’affecte les clients ont été l’une des principales raisons pour lesquelles il a engagé des coûts plus élevés que prévu au troisième trimestre, entraînant des bénéfices inférieurs aux attentes. La société affirme que la tendance se poursuivra au quatrième trimestre, qui comprend la haute saison critique des achats.

À la fin du troisième trimestre, la société comptait 1,468 million d’employés à temps plein et à temps partiel, en hausse de 30 % en glissement annuel, soit une augmentation de 133 000 personnes par rapport à la fin du deuxième trimestre. La plupart des embauches ont eu lieu dans le réseau de distribution de l’entreprise, a déclaré Olsavsky.

Amazon recrute actuellement 150 000 employés saisonniers supplémentaires pour la période des fêtes.

Les chiffres de l’emploi direct n’incluent pas plus de 260 000 chauffeurs qui travaillent pour des sociétés indépendantes Amazon Delivery Service Partners.

Olsavsky a déclaré que les contraintes de la chaîne d’approvisionnement mondiale et l’inflation du coût des matériaux et des services ont également augmenté les dépenses de l’entreprise, combinées aux défis de la main-d’œuvre pour ajouter environ 2 milliards de dollars aux coûts d’exploitation au troisième trimestre.

L’entreprise dit depuis des mois qu’elle dépensait davantage pour attirer et retenir les travailleurs sur un marché du travail restreint. Son salaire de départ moyen aux États-Unis est maintenant de 18 $/heure.

PRÉCÉDEMMENT: Amazon manque de gros bénéfices, Jassy prévient que le quatrième trimestre entraînera « plusieurs milliards de dollars de coûts supplémentaires »