Amazon laissera les décisions de travail à distance aux chefs d’équipe individuels dans une nouvelle tournure de politique

Le PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​prend la parole lors du sommet . le 5 octobre 2021. Dans un nouveau mémo, il dit que l’entreprise déléguera les décisions de travail à distance aux chefs d’équipe individuels. (Photo . / Dan DeLong)

Amazon ne prévoit plus de ramener en masse les employés de l’entreprise au bureau début janvier, mais laissera plutôt les décisions aux chefs d’équipe individuels au niveau des directeurs, a déclaré le PDG Andy Jassy aux employés lundi matin dans un e-mail interne.

Cela signifie qu’il n’y aura pas d’attente à l’échelle de l’entreprise sur le nombre de jours pendant lesquels les employés de l’entreprise travaillent au bureau. Auparavant, Amazon avait défini une « référence » de trois jours par semaine au bureau et deux jours de travail à distance, dans le cadre de sa préférence pour une culture « centrée sur le bureau ».

La nouvelle approche d’Amazon signale une plus grande flexibilité.

« Nous nous attendons à ce qu’il y ait des équipes qui continueront à travailler principalement à distance, d’autres qui travailleront à distance et au bureau, et d’autres encore qui décideront que les clients sont mieux servis si l’équipe travaille principalement au bureau », a écrit Jassy. « Nous ne prescrivons pas intentionnellement combien de jours ou quels jours – c’est aux administrateurs de déterminer avec leurs hauts dirigeants et leurs équipes. »

Une mise en garde : « À ce stade, nous voulons que la plupart de nos employés soient suffisamment proches de leur équipe de base pour qu’ils puissent facilement se rendre au bureau pour une réunion dans un délai d’un jour », a écrit Jassy.

Mais cela vient également avec une exception : Amazon permettra aux employés de l’entreprise de travailler à distance jusqu’à quatre semaines par an depuis n’importe quel endroit dans leur pays d’emploi, s’ils peuvent le faire efficacement, a écrit Jassy.

Le changement souligne l’incertitude créée par la propagation continue de COVID-19, y compris la montée en flèche de la variante Delta hautement contagieuse ces derniers mois.

Certaines entreprises ont repoussé leurs plans pour ramener les employés au bureau. Microsoft, l’autre géant technologique de la région, laisse pour le moment sa date de retour indéterminée. Une étude de la société basée à Redmond a montré que le travail à distance a réduit la communication entre les différents groupes d’entreprises Microsoft.

Ces décisions politiques sont étroitement surveillées par d’autres entreprises technologiques dans l’établissement de leurs propres politiques, ainsi que par les propriétaires d’entreprise et les dirigeants communautaires dans les quartiers où sont basées les grandes entreprises technologiques. L’abandon par Amazon du plan de retour de janvier pourrait créer une incertitude supplémentaire pour les restaurants et autres détaillants à l’intérieur et autour de son grand campus dans les quartiers de South Lake Union et Denny Triangle à Seattle, ainsi qu’à proximité de Bellevue, où Amazon est de plus en plus présent.

Une camionnette de livraison Amazon Prime et le magasin Amazon Go d’origine au pied de la tour du siège social de la société Day 1 au centre-ville de Seattle. (Photo . / Kurt Schlosser)

Au cours d’une interview au sommet . la semaine dernière, Jassy a abordé les relations difficiles d’Amazon avec le conseil municipal de Seattle, exprimant l’espoir d’une amélioration mais affirmant que la société considère désormais la région de Puget Sound comme son siège social « HQ1 ».

La décision d’Amazon de déléguer la décision à des chefs d’équipe individuels illustre également le défi de définir une politique à l’échelle de l’entreprise pour les centaines de milliers d’employés de l’entreprise qui font partie de l’effectif de 1,3 million de personnes d’Amazon.

Dans son message, Jassy a écrit que l’équipe de direction de l’entreprise s’est réunie à plusieurs reprises sur la question et s’est généralement mise d’accord sur trois choses : « Premièrement, aucun d’entre nous ne connaît les réponses définitives à ces questions, surtout à long terme. Deuxièmement, dans une entreprise de notre taille, il n’y a pas d’approche unique pour déterminer comment chaque équipe fonctionne au mieux. Et troisièmement, nous allons être dans une phase d’expérimentation, d’apprentissage et d’ajustement pendant un certain temps à mesure que nous sortons de cette pandémie. »

Il a ajouté : « Tout cela nous a amenés à changer un peu de cap. »

Jassy a noté qu’Amazon sera dans un mode « d’expérimentation, d’apprentissage et d’ajustement pendant un certain temps », indiquant clairement que les détails ne sont pas gravés dans le marbre. Il a déclaré que les employés peuvent s’attendre à entendre leurs chefs d’équipe au sujet de leurs politiques spécifiques d’ici début janvier, ce qui était auparavant le délai pour un retour plus important au bureau.

Il a également reconnu et remercié le grand nombre de travailleurs d’Amazon qui ne sont pas en mesure de travailler à distance, y compris ceux de ses divisions d’exécution et de transport.

Voici le message de Jassy aux employés dans son intégralité :

Objet : Mise à jour des directives sur l’endroit où nous travaillons

Chers Amazoniens,

Je tiens à vous informer de la façon dont nous continuons à faire évoluer notre réflexion sur l’endroit où nous travaillons.

Tout d’abord, il convient de se rappeler à quel point ces 20 derniers mois ont été difficiles et sans précédent. Nous n’avons jamais vécu quelque chose comme ça auparavant et espérons ne plus jamais le rencontrer. Je suis reconnaissant et fier de la façon dont les équipes collectives ont été axées sur le client et axées sur la mission. Cela n’a pas été facile et tout ne s’est pas parfaitement déroulé, mais l’impact que vous avez eu sur la vie des consommateurs, des vendeurs, des développeurs, des entreprises, des créateurs et des marques en les aidant à faire face à cette discontinuité a été remarquable.

Alors que nous commençons à penser à l’avenir, nous nous sommes tous posé des questions telles que : « Quand allons-nous vraiment retourner au bureau, à quoi cela ressemblera-t-il vraiment, comment vais-je répartir mon temps entre le bureau et la maison, comment d’autres le font, devons-nous travailler en personne ensemble tous les jours pour collaborer et inventer le mieux, et comment pouvons-nous établir au mieux des liens et une culture ? » Nous avons partagé quelques mises à jour sur ce sujet, pensant d’abord que nous serions de retour au bureau en septembre 2021, puis d’ici janvier 2022, avec la suggestion que nous devrions tous essayer d’être au bureau au moins trois jours par jour. la semaine. Ce guide a suscité des questions telles que « Qui décide quels jours, l’équipe doit-elle être dans les mêmes jours, y a-t-il certaines fonctions ou équipes qui peuvent travailler plus efficacement à la maison qu’au bureau (et vice versa) ? » et bien d’autres . Nous nous sommes rencontrés plusieurs fois en équipe de direction pour discuter de ces questions et nous nous sommes généralement mis d’accord sur trois choses.

Premièrement, aucun d’entre nous ne connaît les réponses définitives à ces questions, surtout à long terme. Deuxièmement, dans une entreprise de notre taille, il n’y a pas d’approche unique pour déterminer comment chaque équipe fonctionne au mieux. Et troisièmement, nous allons être dans une phase d’expérimentation, d’apprentissage et d’ajustement pendant un certain temps alors que nous sortons de cette pandémie. Tout cela nous a amenés à changer un peu de cap.

Pour nos rôles d’entreprise, au lieu de spécifier que les gens travaillent trois jours par semaine au bureau, nous allons laisser cette décision aux équipes individuelles. Cette décision sera prise équipe par équipe au niveau du directeur. Nous nous attendons à ce qu’il y ait des équipes qui continueront à travailler principalement à distance, d’autres qui travailleront à distance et au bureau, et d’autres encore qui décideront que les clients sont mieux servis si l’équipe travaille principalement au bureau. Nous ne prescrivons pas intentionnellement combien de jours ou quels jours — c’est aux administrateurs de déterminer avec leurs dirigeants et équipes. Les décisions doivent être guidées par ce qui sera le plus efficace pour nos clients ; et sans surprise, nous continuerons tous à être évalués par la façon dont nous livrons pour les clients, quel que soit l’endroit où le travail est effectué.

À ce stade, nous voulons que la plupart de nos employés soient suffisamment proches de leur équipe de base pour qu’ils puissent facilement se rendre au bureau pour une réunion dans un délai d’un jour. Nous savons également que de nombreuses personnes ont trouvé la possibilité de travailler à distance depuis un endroit différent pendant quelques semaines à la fois inspirantes et revigorantes. Nous voulons soutenir cette flexibilité et continuerons d’offrir aux employés de l’entreprise, qui peuvent travailler efficacement en dehors du bureau, la possibilité de travailler jusqu’à quatre semaines par an entièrement à distance de n’importe quel endroit dans votre pays d’emploi.

Comme vous entendez presque tous parler de ce changement pour la première fois et que vous serez probablement impatient de savoir quel est le plan de votre équipe, je vous demande d’être patient avec vos dirigeants car cela leur prendra probablement quelques semaines pour élaborer et communiquer leur plan. Nous prévoyons que vos dirigeants vous parleront de ces plans spécifiques avant le 3 janvier, date que nous avons fixée précédemment pour que les gens commencent à retourner au bureau au moins trois jours par semaine.

Je tiens également à reconnaître nos collègues des divisions d’exécution et de transport d’Amazon dont les rôles ne sont pas aussi flexibles que la plupart de nos rôles d’entreprise. Le travail de ces équipes reste essentiel pour les communautés du monde entier (et pour le succès de l’entreprise), et le monde compte sur elles pour livrer des produits à leur porte depuis le tout début de la pandémie. Il existe également d’autres types de rôles, tels que ceux qui travaillent dans nos centres de données AWS, nos magasins physiques et ceux qui conçoivent, développent et testent de nouveaux appareils, qui n’ont pas la possibilité de travailler à distance. Je veux juste remercier ces coéquipiers pour leur passion, leur engagement et leur dévouement continu. C’est très apprécié.

Comme mentionné précédemment, nous vivons une période inhabituelle et nous apprenons tous ensemble ce que nous pensons être la meilleure façon de travailler ensemble pour rendre la vie des clients plus facile et meilleure chaque jour. Et comme nous sommes si tôt dans notre mission, avec beaucoup d’inventions et de changements devant nous, vous pouvez parier que nous continuerons à nous adapter à mesure que nous apprenons ce qui a le plus de sens pour nos clients et nos équipes.

Merci pour tout votre travail acharné continu.

-Andy