Amazon lance Fire TV Cube en Inde: 4K HDR, Alexa mains libres

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Amazon a lancé le Fire TV Cube en Inde.La nouvelle boîte de streaming est disponible pour 12999 Rs.

Amazon propose depuis un certain temps plusieurs appareils Fire TV en Inde, mais un gadget qui manquait sur le marché était le Fire TV Cube. Heureusement, Amazon Inde a maintenant lancé l’appareil.

Le Fire TV Cube est présenté comme l’appareil le plus puissant du portefeuille de streaming d’Amazon, avec un processeur hexa-core (S922X, GPU Mali-G52 MP2), 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. En ce qui concerne les capacités vidéo réelles, vous pouvez vous attendre à une lecture 4K / 60fps et des capacités 4K HDR via HDR 10, HDR 10+ et Dolby Vision.

Bien sûr, un appareil de streaming n’est rien si vous n’avez rien à diffuser. Heureusement, Amazon dit que vous pouvez diffuser Disney Plus Hotstar, Zee5, Voot, Netflix, YouTube et (évidemment) Prime Video. Les autres caractéristiques notables incluent huit microphones pour l’assistance vocale en champ lointain, la prise en charge HDMI CEC, Bluetooth 5.0, Dolby Atmos 7.1 et la prise en charge Ethernet via l’adaptateur inclus.

La nouvelle boîte de streaming d’Amazon coûte 12999 Rs (~ 172 $) et sera disponible à partir d’aujourd’hui via Amazon India et certains points de vente Croma et Reliance.

Il convient de noter qu’un câble HDMI n’est pas inclus dans la boîte, mais vous êtes autorisé à ajouter un câble HDMI AmazonBasics à votre achat sans frais supplémentaires. Il s’agit d’une promotion de lancement, mais on ne sait pas quand elle expire.