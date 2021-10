Amazon lance la deuxième édition de la campagne #DeliverThanks

La campagne est conceptualisée et produite par Organic

Amazon a lancé la deuxième édition de sa campagne numérique « #DeliverThanks » pour encourager les clients à partager des messages de bonheur et d’appréciation pour ses équipes de première ligne qui assurent la livraison sûre et rapide de leur « Khushiyon ke dibbe ». La campagne vise à reconnaître les efforts de dizaines de milliers d’associés du réseau des opérations d’Amazon qui travaillent sans relâche pour s’assurer que les achats festifs des clients arrivent à leur porte en toute sécurité et à temps, à chaque fois. La deuxième édition de #DeliverThanks encourage les clients à faire preuve de créativité et à coller une note ou une affiche de remerciement à leur porte pour les livreurs. Avec la campagne générée par les utilisateurs, Amazon vise à mobiliser ses clients pour qu’ils utilisent leur créativité pour partager leur bonheur et leur appréciation envers les nombreux associés de livraison, préparateurs, emballeurs, trieurs et autres associés travaillant dans son réseau d’exécution et de livraison, qui permettent leur fête achats.

Amazon est reconnaissant envers les dizaines de milliers d’associés de première ligne qui font tout leur possible pour offrir un bonheur festif, le «Khushiyon ke dibbe» que les clients attendent avec impatience, a déclaré Ravi Desai, directeur du marketing de masse et de marque, Amazon India. « Cette campagne est une célébration de nos équipes de première ligne. La première édition de la campagne #DeliverThanks a vu des milliers de messages et de souhaits de la part des clients pour nos associés. En gardant l’essence de la campagne au cœur, cette année, nous exhortons également les clients à #DeliverThanks et à partager leur bonheur d’une manière créative et plus personnelle », a-t-il ajouté.

Conceptualisé et produit par Organic by MSL, le film numérique présente les associés d’Amazon à travers le réseau des opérations, donnant au public un aperçu des gens dans les coulisses. Alors que la plupart des clients ne voient que les livreurs à leur porte, des dizaines de milliers de personnes travaillent dans les coulisses et jouent un rôle dans la réalisation des promesses des clients dans le réseau d’exécution, de tri et de livraison. Le film numérique raconte l’histoire d’un enfant qui s’efforce de créer une affiche pour remercier les gens d’Amazon qui veillent à ce que sa commande festive lui parvienne en toute sécurité et à temps, et met en évidence les associés qui ont choisi, emballé et livré sa commande. La vidéo se termine par un montage de plusieurs affiches de remerciement, incitant les clients à participer à la campagne #DeliverThanks.

