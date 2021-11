Amazon lance l’application Prime Video pour Mac

Amazon a présenté aujourd’hui une application macOS native pour son service Amazon Prime Video, l’application étant désormais disponible sur le Mac App Store.



Les abonnés Prime Video peuvent diffuser du contenu à l’aide de la nouvelle application ou télécharger du contenu sur des Mac pour une visualisation hors ligne. Tout le contenu Amazon Prime est disponible via l’application Mac.

Picture-in-Picture et AirPlay sont deux fonctionnalités prises en charge qui fonctionnent avec la nouvelle application d’Amazon, et elles prennent en charge les achats intégrés pour la location de téléviseurs et le contenu à la demande, ainsi que le paiement avec une carte de crédit Amazon déjà enregistrée. Les utilisateurs peuvent également profiter du Thursday Night Football d’Amazon et de la Premier League anglaise, le cas échéant.

Il existe une fonctionnalité qui permet de garder une trace de ce que les utilisateurs regardent et où ils se trouvent dans une série télévisée ou un film afin qu’une émission puisse être regardée sur un appareil, puis captée sur un autre.

L’application Amazon Prime Video est gratuite et compatible avec macOS Big Sur 11.4 et versions ultérieures. Un abonnement Amazon Prime est requis pour utiliser le service vidéo. [Direct Link]

