Amazon et Flipkart font actuellement l’objet d’une enquête antitrust menée par l’organisme de surveillance de la concurrence Competition Commission of India (CCI) pour des allégations de pratiques anticoncurrentielles.

Technologie pour les MPME : Amazon a annoncé jeudi le lancement de son premier Digital Kendra à Surat, dans le Gujarat, pour la numérisation des MPME locales. L’annonce a été faite lors d’un événement virtuel organisé par Amazon en présence du ministre en chef du Gujarat Vijay Rupani. Le marché du commerce électronique, qui est en concurrence avec Flipkart, propriété de Walmart et d’autres, a déclaré que des investissements importants avaient été réalisés au Gujarat par l’entreprise et avaient permis des milliers d’emplois locaux. Amazon a plus de 1 lakh de vendeurs du Gujarat qui vendent sur son marché.

Les Amazon Digital Kendras sont des centres hors ligne mis en place pour aider les MPME à prendre conscience de la vente en ligne, à bénéficier de services tiers tels que l’expédition et l’assistance logistique, l’assistance au catalogage, les services de marketing numérique, la TPS et l’assistance fiscale pour établir leur présence en ligne. « Surat est une plaque tournante clé des MPME dans l’État. Nous avons donc installé notre premier Digital Kendra dans l’un des clusters de MPME les plus importants de Surat et du pays pour répondre aux besoins de milliers de MPME situées dans et autour de la ville », a déclaré Amit Agarwal, vice-président principal et chef de pays, Amazon Inde. lors du lancement. La société possède trois centres de distribution dans l’État avec plus de 1,5 m3 d’espace de stockage et plus de 100 stations partenaires de services de livraison appartenant à Amazon qui ont créé des milliers d’emplois locaux, a-t-il ajouté.

Gujarat CM Rupani a déclaré que les habitants du Gujarat déménagent à Surat pour des emplois dans les entreprises MPME impliquées dans le diamant, le textile et d’autres secteurs, tandis que plus de 41 000 unités d’entreprises MPME sont basées dans la ville. « Grâce à l’installation numérique d’Amazon, ces MPME obtiendront une plate-forme mondiale. Dans le cadre d’Amazon Digital Kendra, les MPME recevront une formation en ligne, des conseils et d’autres supports », a ajouté Rupani.

Selon Amazon, qui fait l’objet d’une enquête antitrust avec Flipkart par l’organisme de surveillance de la concurrence Competition Commission of India (CCI) pour des allégations de pratiques anticoncurrentielles, il a numérisé au total 2,5 millions de MPME en Inde depuis son incursion en Inde en 2013. De plus, les exportations cumulées de commerce électronique de plus de 70 000 MPME via Amazon Global Selling s’élevaient à plus de 3 milliards de dollars, ce qui a permis de créer près d’un million d’emplois directs et indirects en Inde, avait déclaré Amazon en avril de cette année.

L’année dernière, la société avait annoncé en janvier un investissement d’un milliard de dollars pour numériser 10 millions de MPME indiennes au cours des cinq années suivantes. Lors de son événement inaugural Smbhav en janvier 2020, le fondateur et ancien PDG d’Amazon, Jeff Bezos, avait déclaré qu’« Amazon investira 1 milliard de dollars supplémentaires pour numériser les micro et petites entreprises dans les villes et villages de l’Inde, les aidant à atteindre plus de clients que jamais. avant que. Cette initiative utilisera l’empreinte mondiale d’Amazon pour créer 10 milliards de dollars d’exportations indiennes d’ici 2025. »

