Amazon lance le tracker de fitness Halo View avec écran AMOLED, pas de micro effrayant

L’Amazon Halo Band s’est imposé comme un nouveau type de tracker de fitness, mais pas toujours de la meilleure des manières. Sur le plan positif, il était extrêmement confortable et léger ; avait des capteurs de santé utiles comme l’ECG, la température de la peau et l’électrodermie pour suivre votre santé dans l’application ; et vous a donné des tonnes d’informations exploitables pour améliorer votre santé. D’un autre côté, son micro vidait la batterie et écoutait toujours tout ce que vous disiez (pour des raisons de santé), et il n’a littéralement pas d’écran, vous ne pouvez donc pas vérifier les données de santé ou utiliser des applications d’un simple coup d’œil.

Amazon Halo View est le successeur de Halo Band, et il ramène de nombreux avantages de son prédécesseur tout en améliorant ses défauts. La mise à niveau la plus évidente est qu’il dispose désormais d’un écran AMOLED, ce qui vous permet de voir vos données de santé sans retirer votre téléphone. Et il supprime le micro, ce qui signifie qu’il ne peut pas prendre vos appels mais qu’il peut tenir la promesse d’Amazon d’une autonomie d’une semaine, ce que le Halo Band ne pouvait pas fournir lorsque le mode Tone était actif.

Sinon, le Halo View recueillera des données de santé similaires à celles du Halo Band, y compris votre fréquence cardiaque et la température de votre peau, ainsi qu’une nouvelle mesure suivie : les niveaux d’oxygène dans le sang.

Vous avez déjà vu le facteur de forme de Halo View : découvrez l’un des meilleurs trackers de fitness de Fitbit, Amazfit ou d’autres concurrents, et vous verrez quelque chose de similaire. Selon sa page de magasin récemment mise à jour, le Halo View pèse 11,4 g ou 20,6 g avec un petit bracelet, ce qui est très léger par rapport à la plupart des marques concurrentes.

Il est également étanche jusqu’à 5 ATM, se charge à pleine puissance en 90 minutes et peut se connecter à la fois aux iPhones et aux téléphones Android. Et à seulement 80 $, il coûtera moins cher que le moins cher des trackers concurrents, dont la plupart tombent dans les 100 $.

Amazon utilise essentiellement Halo View comme passerelle permettant aux clients d’acheter leur nouveau service d’abonnement Halo Fitness. Venant à l’application Halo « plus tard cette année », Fitness proposera « des centaines d’entraînements exclusifs de qualité studio pour tous les niveaux de fitness » axés sur le cardio, la force, le yoga, l’extérieur ou la mobilité, avec des entraîneurs de fitness pour vous stimuler. Et si vous achetez Halo View, vous bénéficiez d’un an d’accès gratuit à Halo Fitness, ainsi qu’à Halo Nutrition.

Ce dernier service propose un planificateur de repas, avec des menus hebdomadaires basés sur des restrictions alimentaires spécifiques telles que végétalien ou paléo. Il s’agit également d’un moyen pour Amazon de vous pousser à acheter des options alimentaires recommandées auprès de Whole Foods à l’aide d’une liste d’achats Alexa. Arrivé en 2022, Halo Nutrition sera également complémentaire pendant un an. Une fois votre année terminée, l’abonnement Halo coûtera 4 $ par mois.

La bande Halo View est disponible en trois couleurs par défaut : Active Black, Sage Green et Lavender Dream. Si ces options ne vous intéressent pas, vous pouvez acheter l’une des 15 bandes colorées séparément pour 15 $, ou passer à un matériau plus sophistiqué comme le cuir ou le tissu pour 30 $.

Remarque : l’article indiquait précédemment que la bande Halo prenait en charge le suivi SpO2, ce qui est incorrect. Seul le prochain Halo View arbore ce capteur. Nous regrettons l’erreur.

Plus de deux mois après son annonce, le nouveau tracker de fitness Halo View d’Amazon est désormais disponible à l’achat. L’appareil est disponible en trois couleurs et deux tailles, avec un certain nombre de bandes de couleurs différentes.

Pour toute personne intéressée par l’achat du dernier tracker de fitness d’Amazon, vous pouvez le trouver sur le lien ci-dessous.

