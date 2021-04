Amazon lance “ Où puis-je obtenir un vaccin COVID? ” capacité pour Alexa

Il y a eu une demande croissante pour les grandes technologies d’intensifier et de faire leur part. (Crédit photo: Saurabh Singh / Financial Express)

Amazon a déclaré vendredi que son assistant vocal Alexa peut désormais aider les gens à accéder aux informations sur les vaccins COVID-19 et à les connecter aux centres de vaccination à proximité. De plus, Alexa répondra également aux questions sur la disponibilité des vaccins et les conditions d’éligibilité dans plus de 85 pays. Tout cela s’ajoutera à sa capacité actuelle à trouver les sites de test COVID-19 les plus proches.

Où puis-je me faire vacciner contre le COVID?

Amazon lance “Où puis-je obtenir un vaccin COVID?” capacité d’Alexa en commençant par les États-Unis. Les gens aux États-Unis peuvent simplement demander: «Alexa, où puis-je me faire vacciner contre le COVID?» ou ils peuvent également choisir d’utiliser une localisation granulaire, par exemple: “Alexa, où puis-je me procurer un vaccin COVID à Seattle?” pour entendre une liste des emplacements les plus proches d’eux. Amazon a déclaré qu’Alexa aidera également les gens à se connecter directement à un emplacement spécifique pour vérifier la disponibilité des vaccins ou des rendez-vous.

Pour être clair, cela est limité aux États-Unis pour le moment. Amazon n’a pas encore apporté cette fonctionnalité en Inde.

Lire aussi | Vaccination Covid 4ème phase à partir du 1er mai, vérifier le prix, la disponibilité, les critères, tous les autres détails

Si vous soulevez la même requête en Inde, Alexa rassemblera une liste des dernières nouvelles connexes et vous la lira – à ce stade. Avec le gouvernement indien annonçant la phase 3 de la campagne de vaccination et ouvrant les critères d’éligibilité à tous les citoyens âgés de 18 ans et plus (à partir du 1er mai, inscriptions à partir du 28 avril) au milieu de la forte hausse des cas de COVID-19, il y a eu une demande croissante pour que les grandes technologies se mobilisent et fassent leur part.

Où puis-je me faire tester pour COVID-19?

En attendant, la capacité d’Alexa à trouver les emplacements de test COVID-19 les plus proches est disponible en Inde depuis un certain temps maintenant. Il peut répondre à “Alexa, où puis-je me faire tester pour COVID-19?” interroger et lire ou afficher une liste des centres les plus proches.

Non seulement Amazon, Google s’efforce également de fournir des informations pertinentes sur le COVID-19, y compris des mises à jour sur le vaccin COVID-19 dans la recherche.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.