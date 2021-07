Amazon lance un kit de test COVID-19 à domicile pour 39,99 $

Kit de test Amazon COVID-19. (image Amazon)

Amazon a lancé un kit de test COVID-19 à domicile pour les clients américains, a annoncé la société aujourd’hui. Les clients reçoivent le kit d’écouvillonnage nasal via la livraison Amazon Prime, sans frais supplémentaires, et l’envoient via une livraison prépayée le lendemain au laboratoire de diagnostic d’Amazon dans le Kentucky, avec des résultats attendus dans les 24 heures, selon un communiqué de la société.

Le test est basé sur la PCR, la même approche utilisée par la ville de Seattle et d’autres efforts de santé publique à l’échelle nationale qui détecte les acides nucléiques viraux. Le test est différent d’un test basé sur les anticorps, qui détecte les protéines virales et détecte moins d’infections à un stade précoce.

Le nouveau test s’appuie sur le programme de test COVID-19 interne d’Amazon, qui a traité des millions de tests de plus de 750 000 employés, selon la société. Le test à domicile est auto-administré et a reçu l’autorisation de la FDA via une autorisation d’utilisation d’urgence, le 28 mai, via une filiale d’Amazon, STS Lab Holdco.

« Le kit de collecte Amazon offre aux clients la commodité qu’ils attendent d’Amazon.com en leur donnant accès aux tests COVID-19 quand et où ils en ont besoin », a déclaré Cem Sibay, vice-président d’Amazon qui dirige les tests COVID-19 de l’entreprise. travail, dans la déclaration.

Après avoir reçu un kit de test, les clients l’enregistrent sur le site Web d’Amazon AmazonDx.com, où ils peuvent regarder une vidéo expliquant comment utiliser le kit et accéder à leurs résultats. Le site était accessible au public il y a plus d’une semaine, mais les kits n’étaient pas encore en ligne. Ils sont maintenant disponibles sur Amazon.com.

« Même si les vaccinations COVID-19 se poursuivent, un accès généralisé à des tests COVID-19 fiables et abordables reste un outil essentiel dans la lutte contre la propagation du virus », a ajouté Sibay dans le communiqué.

Le nouveau service de test COVID-19 s’ajoute aux offres de soins de santé d’Amazon, y compris son groupe et service de santé Halo, les services cloud pour les soins de santé et les sciences de la vie, et son service de livraison de prescriptions Amazon Pharmacy.

Amazon Pharmacy a été lancé en novembre 2020, sur la base de l’acquisition de PillPack par la société en 2018. . a récemment testé ce service, avec des résultats mitigés, pour un récent podcast Health Tech.

“Les soins de santé vont devenir une composante de plus en plus importante de leur stratégie, sous tous les angles”, a déclaré John Rossman, ancien chef d’entreprise d’Amazon et auteur de The Amazon Way, dans un récent épisode de .’s Day 2 Podcast.