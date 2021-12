Amazon lance un programme d’accélération pour les promoteurs immobiliers de couleur

Le géant de la vente au détail en ligne Amazon lance un nouveau programme pour aider à faire progresser la carrière des promoteurs immobiliers de couleur et à accroître la diversité des voix dans l’industrie. L’effort se concentrera également sur la construction de communautés inclusives pour remédier à la pénurie de logements abordables aux États-Unis.

« Avec ce programme d’accélération, nous nous concentrons au laser sur la promotion des développeurs immobiliers émergents de couleur » Catherine Buell, directeur de l’Amazon Housing Equity Fund, a déclaré dans un communiqué de presse via Business Wire. « Nous voulons favoriser leur croissance professionnelle grâce à l’éducation et à la formation, ainsi qu’améliorer leur accès au capital, qui peut être difficile à atteindre pour les développeurs de couleurs ».

Un panneau est affiché à l’extérieur d’un nouveau développement immobilier en Californie. Amazon lance un programme pour aider à faire progresser la carrière des promoteurs immobiliers de couleur et à accroître la diversité des voix dans l’industrie. (Photo : Justin Sullivan/.)

Gratuit pour les participants, le programme pilote devrait proposer une formation, un mentorat et des opportunités d’augmenter l’accès au capital, ce qui peut freiner les développeurs de couleur, étant donné les dépenses initiales de pré-développement souvent élevées. Ces coûts peuvent inclure les dépenses d’architecture et d’ingénierie, les frais de permis, les frais d’arpentage et de planification du site, ainsi que les études de marché et de faisabilité.

Le programme vise également à réduire les obstacles auxquels ces développeurs peuvent faire face lorsqu’ils soumissionnent pour des développements de logements abordables.

Amazon a engagé plus de 21 millions de dollars pour lancer le programme dans ses trois communautés : Seattle, Washington ; Arlington, Virginie et Nashville, Tennessee. La société s’associera avec la Local Initiative Support Corporation (LISC) à Puget Sound, Capital Impact Partners en Virginie du Nord et l’Urban League of Middle Tennessee à Nashville pour offrir une formation professionnelle et un soutien aux fournisseurs de logements abordables de couleur.

Chacun des 30 participants initiaux doit s’identifier comme une personne de couleur, avoir une expérience de travail en tant que développeur dans une entreprise ou une organisation de développement immobilier et avoir des activités de développement immobilier axées sur la région de Puget Sound, la région d’Arlington ou à Nashville.

Grâce aux organisations partenaires, le programme développera des programmes et facilitera les opportunités de réseautage pour les développeurs de couleur, avec des cours virtuels et en personne sur les principes fondamentaux de l’immobilier, les tendances en matière de logement abordable, les politiques publiques et les meilleures pratiques de financement.

« Si nous voulons apporter un changement durable, holistique et significatif à la façon dont le logement abordable est développé », a soutenu Buell, « les développeurs de couleur doivent faire partie de la solution. »

L’initiative fait partie de l’Amazon Housing Equity Fund, un engagement de plus de 2 milliards de dollars du géant de la vente au détail en ligne pour « aider à préserver les logements existants et à créer des ensembles de logements inclusifs grâce à des prêts et des subventions inférieurs au marché aux partenaires du logement, traditionnels et non traditionnels. les agences publiques et les organisations dirigées par des minorités.

Parallèlement à ce programme, Amazon s’associe également à Enterprise Community Loan Fund, Inc. pour administrer des subventions pouvant aller jusqu’à 200 000 $ aux candidats qualifiés qui sont des promoteurs immobiliers de couleur qui les recherchent via le Fonds Amazon Housing Equity.

« Les développeurs de couleur offrent d’énormes opportunités de solutions créatives et inclusives au développement immobilier axé sur la communauté, mais les problèmes systémiques continuent de créer de multiples obstacles à leur succès », a déclaré Ellis Carr, président et chef de la direction de Capital Impact Partners et de CDC Small Business Finance. « Grâce à ce programme, nous travaillons en partenariat avec Amazon pour aider à ouvrir des portes aux personnes de couleur, qui peuvent ensuite faire profiter de leur expérience. »

