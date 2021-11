Amazon lancera son Internet par satellite en 2022 pour concurrencer Space X | La technologie

L’entreprise de Jeff Bezos veut aussi conquérir l’espace en donnant Internet au monde entier depuis l’orbite basse. Cette année, les tests commenceront et l’année prochaine, ils devraient commencer à fonctionner.

Le géant du e-commerce a annoncé avoir déposé une demande de licence expérimentale pour lancer deux satellites (KuiperSat-1 et KuiperSat-2) auprès de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis.

Ces deux satellites seront les premiers à être lancés par Amazon pour vérifier si votre approche de l’internet par satellite est réelle, puisque tout ce qui a été fait à ce jour est théorique.

Le service Internet d’Amazon se développe sous le nom de code Kuiper Project, coûte 10 milliards de dollars et, pour ceux qui ne le savent pas, concurrence directement Starlink, le service haut débit par satellite de SpaceX.

Tous les systèmes sont bien testés dans des environnements simulés et de laboratoire, expliquent-ils de l’entreprise. Les prochains tests en orbite seront donc essentiels pour savoir si l’idée qu’ils ont actuellement peut être réalisée.

Entre autres, Amazon testera la vitesse maximale des appareils, puisque Lors de tests précédents, ils ont montré que les satellites pouvaient diffuser jusqu’à 400 Mbps de vitesse Internet.

Si l’organisme américain de surveillance des communications approuve le projet, Amazon accrochera ses satellites à la fusée RS1 d’ABL Space Systems, dont le lancement est prévu l’année prochaine, depuis Cap Canaveral en Floride.

Si tout se passe bien, orbitera autour de la Terre à une hauteur de 590 kilomètres, avec une inclinaison de 35 degrés, et ils devront faire le tour de la planète toutes les 96,5 minutes, expliquent-ils dans TechRadar.

Après l’expérience, ils retomberont sur Terre, se désintégrant probablement au cours du processus, comme d’habitude dans ces cas.

Le projet principal, celui d’envoyer des satellites pour réaliser un réseau internet orbital, a déjà reçu le feu vert de la FCC, et un total de 3.236 satellites devraient atteindre l’orbite terrestre basse avant le 30 juillet 2029. .