Amazon l’emporte sur le décompte des voix alors que l’Union allègue une ingérence – WWD

Le décompte des votes étroitement surveillé dans l’installation d’Amazon à Bessemer, en Alabama, a été en faveur du géant du commerce électronique.

Mais le Syndicat de la vente au détail, de la vente en gros et des grands magasins, le syndicat qui cherche à représenter des milliers de travailleurs de l’usine, a mis en lumière ce qu’il prétend être une vigoureuse campagne antisyndicale menée par Amazon, qui, selon lui, a créé une «atmosphère de confusion, de coercition et / ou peur des représailles. Le syndicat a publié une déclaration vendredi matin dans laquelle il prévoyait de déposer des objections auprès du Conseil national des relations de travail, l’agence qui supervise le processus d’élection syndicale.

Environ 3 215 votes ont été déposés parmi les 5 800 travailleurs de l’installation BHM1 Amazon, où la campagne de syndicalisation des travailleurs a suscité une large couverture médiatique et des messages publics de soutien de la part des législateurs, dont le sénateur du Vermont, Bernie Sanders; Le sénateur du Massachusetts Elizabeth Warren, D-Mass., Et le sénateur du New Jersey Cory Booker.

Au cours de la pandémie de COVID-19 en particulier, les travailleurs d’Amazon ont exprimé leurs inquiétudes quant au fait de devoir respecter des quotas ardus et d’être exposés au virus dans des installations surpeuplées qui grouillent d’employés alors que l’entreprise a recruté quelque 400000 travailleurs l’année dernière à travers le pays, selon son publication des résultats du troisième trimestre en octobre.

Le syndicat a l’intention de déposer ses accusations de pratiques déloyales de travail sur la conduite d’Amazon dans la période qui a précédé le vote qui s’est terminé le mois dernier, dans lequel le syndicat a allégué que l’entreprise avait soumis les travailleurs à «conférence après conférence» contre le vote pour le syndicat, un pratique des employeurs où ils font appel à leurs avocats et consultants pour décourager les travailleurs de se syndiquer.

“Amazon savait très bien qu’à moins de faire tout ce qu’ils pouvaient, même des activités illégales, leurs travailleurs auraient continué à soutenir le syndicat”, a déclaré le syndicat. «C’est pourquoi ils ont amené des dizaines d’étrangers et de briseurs de syndicats à marcher sur le sol de l’entrepôt. C’est pourquoi ils ont bombardé les gens avec des pancartes dans tout l’établissement et avec des SMS et des appels à la maison. »

Le RWDSU demande une audience du NLRB sur ces allégations, a déclaré le syndicat dans un communiqué vendredi.

Amazon a répondu dans un article de blog vendredi: «Il est facile de prédire que le syndicat dira qu’Amazon a remporté cette élection parce que nous avons intimidé les employés, mais ce n’est pas vrai. Nos employés ont entendu beaucoup plus de messages anti-Amazon de la part du syndicat, des décideurs politiques et des médias qu’ils n’en ont entendu de nous. Et Amazon n’a pas gagné – nos employés ont fait le choix de voter contre l’adhésion à un syndicat. Nos employés sont le cœur et l’âme d’Amazon, et nous avons toujours travaillé dur pour les écouter, prendre leurs commentaires, apporter des améliorations continues et investir massivement pour offrir une rémunération et des avantages sociaux avantageux dans un lieu de travail sûr et inclusif. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes fiers de notre équipe et de ce que nous offrons, et nous continuerons à travailler pour nous améliorer chaque jour.

Des centaines de votes contestés continuaient à être comptés vendredi matin, mais le résultat de ces votes n’a pas pu combler l’écart entre les votes «oui» et «non» qui s’étaient enfuis en faveur d’Amazon dès jeudi, lorsque le la partie publique du décompte des voix a commencé.

Les experts du travail qui observent le processus ont décrit ce qu’ils considèrent comme des disparités dans la loi entre les employeurs et les syndicats qui peuvent contribuer à influencer le résultat. Bien que les employeurs ne soient pas autorisés à exercer des représailles contre les employés syndiqués en vertu de la loi nationale sur les relations de travail, ils peuvent faire appel à des avocats et des consultants externes pour inonder le personnel de messages contre le syndicat pendant les semaines entre le moment où les travailleurs ont rendu public leur vote et avant une élection. devant le NLRB.

En outre, les violations de la NLRA et les accusations de pratiques déloyales de travail, même si elles sont confirmées par la NLRB, ne s’accompagnent pas nécessairement de sanctions conséquentes, a déclaré Kate L. Bronfenbrenner, chargée de cours et directrice de la recherche sur l’éducation ouvrière à la Cornell University’s School of Industrial. et relations de travail.

«En vertu de la NLRA, il n’y a pas de vraies sanctions pour les violations des employeurs», a déclaré Bronfenbrenner. «Les employeurs peuvent menacer, intimider, interroger, espionner, harceler, et peut-être que la pire sanction qu’ils reçoivent est un morceau de papier disant:« Nous ne recommencerons pas »», a-t-elle ajouté, faisant référence à une affiche que les employeurs pourraient devoir mis dans le mur du lieu de travail.

La loi PRO, qui a été adoptée à la Chambre le mois dernier, vise à changer cette dynamique et à empêcher les employeurs de se livrer à de tels efforts. Mais le projet de loi est loin au Sénat, où il est certain de faire face à l’obstruction systématique.

La Fédération nationale du commerce de détail, qui s’oppose également à la loi PRO, a publié vendredi une déclaration saluant le résultat. «Avec des rapports selon lesquels une majorité d’employés de l’entrepôt Amazon à Bessemer, en Alabama, ont voté pour rejeter la représentation par un syndicat, les résultats sont clairs. Le processus fonctionne et les employés peuvent prendre une décision éclairée malgré l’énorme examen minutieux sous lequel cette campagne a été menée. »

Bronfenbrenner a déclaré que le résultat de vendredi était également une marque de la difficulté de réussir du premier coup dans un si grand lieu de travail.

«Je pense que quelque chose d’important s’est produit dans cette campagne, c’est que nous n’avons pas eu une campagne qui a inspiré autant de solidarité des travailleurs du monde entier, des travailleurs d’autres syndicats, plus de couverture médiatique que nous n’en avons vu», a-t-elle déclaré. .

«Amazon ne devrait pas être tranquille après cette élection», a-t-elle déclaré, affirmant: «Il y aura un syndicat à Bessemer. Pas aujourd’hui, mais il y en aura un.

Lors d’une conférence de presse après le vote, la RWDSU et les travailleurs de l’installation ont émis une note optimiste et affirmé leurs plans pour défendre leur campagne. Outre les objections que le syndicat a l’intention de déposer, les travailleurs et le syndicat ont indiqué qu’ils prévoyaient de poursuivre les efforts de syndicalisation et de s’appuyer sur l’élan de cette campagne. Les travailleurs qui ont dirigé les efforts de syndicalisation ont reconnu la déception parmi leurs collègues qui s’attendaient à une victoire alors que leur campagne avait acquis un profil national ces derniers mois, mais ont déclaré qu’ils n’étaient pas dissuadés par le résultat.

«Pour aller de l’avant, je dirais, gardez la foi», a déclaré Linda Burns, une travailleuse d’Amazon. «Nous allons continuer à nous battre. Pensez simplement à cela comme à un test.

«Je suis fier de la façon dont ils ont jeté les bases», a déclaré le président de la RWDSU, Stuart Appelbaum. «Nous ne partons pas. C’est la première phase de la campagne, et nous allons rester engagés. “