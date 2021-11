Amazon lève les mandats de masque pour les employés d’entrepôt vaccinés

Amazon lève son mandat de masque pour les employés d’entrepôt entièrement vaccinés aux États-Unis (via CNBC). L’entreprise aurait envoyé un avis aux employés des opérations, indiquant que les travailleurs vaccinés ne sont plus tenus de porter des masques à partir du 2 novembre. Cependant, les masques seront toujours requis si les lois nationales ou locales l’exigent.

Amazon continuera d’évaluer ses mesures de sécurité COVID-19

« Les vaccins sont universellement disponibles aux États-Unis et les taux de vaccination continuent d’augmenter, ce qui permet de revenir à notre politique de masques précédente », indique l’avis (via CNBC). Un porte-parole d’Amazon a confirmé à The Verge que l’entreprise lèverait ses mandats de masques pour les employés vaccinés et a souligné qu’Amazon continuerait d’évaluer ses mesures de sécurité COVID-19, ajustant ses directives avec les conseils des responsables de la santé publique et des experts médicaux.

En août, Amazon a rétabli sa politique de mandat de masque pour les employés vaccinés et non vaccinés en réponse à une légère augmentation des cas de COVID-19. Cela s’est produit peu de temps après qu’Amazon a cessé d’exiger des couvertures faciales pour les travailleurs vaccinés en mai. Il semble qu’Amazon assouplit lentement ses directives de sécurité pour les travailleurs alors que les vaccins deviennent disponibles pour presque tout le monde, y compris les enfants. Amazon a interrompu ses tests COVID-19 sur site en juillet et ses employés d’entreprise retourneront au bureau au début de 2022.