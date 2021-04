Amazon licencie 27000 employés au premier trimestre en retour au modèle traditionnel d’emplois après les vacances

Le nombre total d’employés à temps plein et à temps partiel d’Amazon est tombé à 1,271 million de personnes au premier trimestre de 2021, en baisse de 27000 postes par rapport au quatrième trimestre de 2020, selon les chiffres publiés jeudi avec le rapport sur les résultats à succès de la société.

En chiffres bruts, il s’agit de la plus forte baisse de l’emploi d’un trimestre à l’autre de l’histoire d’Amazon. Mais l’emploi stable ou en baisse a été une tendance courante pour le géant du commerce électronique au premier trimestre ces dernières années. En effet, il suit le trimestre de pointe des vacances, lorsque Amazon augmente la dotation en personnel de ses centres de distribution et de distribution.

De cette façon, la taille brute de la baisse du premier trimestre témoigne davantage de la taille de l’entreprise, résultant d’années de croissance fulgurante dans son ensemble. La baisse trimestrielle la plus récente se traduit par un peu plus de 2% des employés d’Amazon, ce qui rend la baisse plus faible que ces dernières années en pourcentage. Les chiffres n’incluent pas les travailleurs temporaires ou contractuels.

Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon. (Photo Amazon)

Le premier trimestre de 2020 a été une exception au modèle normal d’après-vacances, lorsqu’Amazon a ajouté plus de 40000 employés en vue de la demande croissante d’achats en ligne au milieu des commandes au domicile dans les premiers jours de la pandémie.

«La descente habituelle par rapport au sommet du quatrième trimestre a été masquée l’année dernière», a déclaré Brian Olsavsky, directeur financier de l’entreprise, lors d’un appel avec des journalistes.

Amazon a annoncé cette semaine qu’il augmenterait le calendrier des augmentations de salaire des travailleurs des opérations, dépensant 1 milliard de dollars en augmentations de salaire pour 500000 travailleurs des opérations, des augmentations prometteuses comprises entre 50 cents et 3 dollars de l’heure.

L’annonce intervient après qu’Amazon ait prévalu sur une poussée syndicale de haut niveau dans son centre de distribution de Bessemer, en Alabama.

Dans sa dernière lettre aux actionnaires en tant que PDG, plus tôt ce mois-ci, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a écrit: «Malgré ce que nous avons accompli, il est clair pour moi que nous avons besoin d’une meilleure vision du succès de nos employés.» Il a promis qu’Amazon serait «le meilleur employeur de la Terre et le lieu de travail le plus sûr de la planète», en plus de sa revendication de longue date en tant que «société la plus centrée sur le client de la Terre».

Une journaliste du New York Times, Karen Weise, a demandé à Olsavsky lors de l’appel aux médias si Amazon allouait un budget spécifique à cet engagement.

“Quoi [Bezos] signifie par là, et ce qu’il a essayé de répéter, c’est notre engagement envers la sécurité et la santé et le bien-être de nos employés », a déclaré Olsavsky. «Dans sa lettre aux actionnaires, dans ses commentaires, Jeff ne faisait que le répéter et le réitérer en interne autant qu’en externe.»

Les détaillants, les restaurants et autres entreprises de certaines régions ont eu du mal à trouver des travailleurs à la sortie de la pandémie. Les employeurs affirment que l’extension des allocations de chômage et les programmes de secours gouvernementaux réduisent l’incitation de certaines personnes à retourner au travail. Mais en réponse à une question de ., Olsavsky a indiqué que ce n’était pas une préoccupation majeure.

«De toute évidence, l’économie commence à s’ouvrir, et il y a un grand besoin de nouveaux employés pour de nombreuses industries différentes, et de nombreuses industries dont certains de nos employés sont issus sont en train de rouvrir», a-t-il déclaré. «Cela dit, nous avons embauché plus de 500 000 personnes l’année dernière, en 2020, dont 400 000 dans notre zone d’opérations et de logistique. Nous pensons donc que nous avons toujours un ensemble très compétitif de salaires et d’avantages sociaux à offrir. »

Dans le même ordre d’idées, Amazon a déclaré que plus de 100000 personnes étaient désormais employées par les sociétés Delivery Service Partners, des entreprises indépendantes qui contractent avec Amazon pour livrer des colis dans des camionnettes et des uniformes de marque Amazon. Le programme lancé en 2018.