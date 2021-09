Amazon licencie des travailleurs qui critiquaient leurs conditions de travail

30/09/2021 à 17h34 CEST

Amazon était censé défendre sa décision devant le tribunal de licencier Emily Cunningham et Maren Costa l’année dernière. Les deux anciens employés d’Amazon critiquaient ouvertement l’entreprise et, comme l’avait précédemment décidé le National Labor Relations Board (NLRB), les deux ont été licenciés illégalement. Cependant, le géant du e-commerce n’a pas eu à se défendre car il est parvenu à un accord avec les parties concernées peu de temps avant que l’audience puisse avoir lieu.

Cunningham et Costa, qui ont travaillé sur la conception de l’expérience utilisateur (appelée UX dans la terminologie de ces domaines), a ouvertement critiqué les politiques climatiques et les pratiques de travail d’Amazon. Ils avaient précédemment critiqué les politiques climatiques de l’entreprise dans une vidéo qui avait attiré l’attention non seulement aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde.

Amazon a déclaré lorsque la nouvelle a éclaté que Ils ont été licenciés pour avoir enfreint les politiques internesAutrement dit, pour discuter de l’entreprise sans autorisation préalable, et non pour parler spécifiquement des conditions de travail. Cependant, le NLRB a examiné les allégations selon lesquelles Amazon aurait exercé des représailles contre ses employés pour avoir organisé ou participé à des manifestations et a constaté que Cunningham et Costa avaient été licenciés illégalement.