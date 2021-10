Amazon licencie un chauffeur-livreur après une vidéo virale montrant une femme sortant d’une camionnette

Une vidéo virale TikTok montrant une femme quittant un camion de livraison Amazon a conduit au licenciement du chauffeur. Bien qu’il ne soit pas clair ce que la femme faisait dans le camion avant de le quitter, les utilisateurs des médias sociaux ont beaucoup spéculé sur ce qui se passait, d’autant plus que la femme ne portait pas trop. Un représentant d’Amazon a déclaré plus tard que le comportement de l’homme « ne reflète pas les normes élevées » de l’entreprise pour ses chauffeurs.

La vidéo de 11 secondes a fait surface sur TikTok plus tôt cette semaine après que @ patrickhook01 l’a partagée, ajoutant la légende, « Amazon soit différent ». La vidéo a été vue plus de 11 millions de fois depuis sa publication. On ne sait pas où ni quand la vidéo a été prise. L’utilisateur de TikTok a inclus « Florida » comme hashtag, il aurait donc pu être filmé là-bas.

| NOUVEAU : un chauffeur d’Amazon aux États-Unis a été licencié après que ces images ont émergé d’une femme se glissant par la porte dérobée de sa camionnette pic.twitter.com/Jl35P4FQqP – Nouvelles pour tous (@NewsForAllUK) 29 octobre 2021

Dans la vidéo, on voit le conducteur tenant la porte arrière de la camionnette ouverte pour la femme, qui a un téléphone portable qui dépasse du haut de sa robe. Alors qu’elle s’éloigne, on la voit utiliser son téléphone. Il n’y a pas de son de la séquence elle-même, car la vidéo est définie sur un extrait de la chanson « Crackhead » du groupe iLOVEFRiDAY.

« Cela ne reflète pas les normes élevées que nous avons pour nos partenaires de services de livraison et leurs chauffeurs », a déclaré à Fox News la porte-parole d’Amazon, Maria Boschetti. « Autoriser des passagers non autorisés à entrer dans les véhicules de livraison est une violation de la politique d’Amazon, et le chauffeur ne livre plus de colis aux clients d’Amazon. »

Les utilisateurs de TikTok avaient de nombreuses blagues à ajouter à la vidéo. « Le colis sera livré dans 9 mois », a écrit une personne. « Je veux juste l’histoire de la raison pour laquelle vous avez commencé à enregistrer et avez capturé cela … comme si le van était en train de basculer ou quoi? » un autre s’est demandé. « C’est donc pourquoi mes colis finissent toujours par être en retard », a écrit un autre.

Un autre conducteur d’Amazon a été licencié pour comportement inquiétant dans le Massachusetts au début du mois. La police de Wrentham a arrêté Jacob Guerrero, 23 ans, de Woonsocket, dans le Rhode Island, pour s’être prétendument habillé en femme pour prendre des photos de jeunes filles dans les toilettes pour femmes du centre commercial Wrentham, rapporte Boston 25 News. La police a été appelée au centre commercial en août 2021, mais le suspect était parti à son arrivée. La police a retrouvé Guerrero à l’aide d’images de surveillance et a appris qu’il était chauffeur-livreur pour Amazon. Guerro a d’abord été accusé d’avoir photographié une personne nue sans méfiance, mais a ensuite été inculpé de 12 chefs de possession de pornographie juvénile après que la police eut trouvé d’autres vidéos, dont cinq montrant des victimes de moins de 18 ans.

Amazon a licencié Guerrero, a déclaré la société à Boston 25 News. « Nous avons été informés que dans le cadre d’une enquête criminelle en cours, un chauffeur qui a livré nos colis a été arrêté et inculpé de crimes graves », a déclaré la société. « Cette personne ne livre plus de colis pour Amazon et nous continuerons d’aider les forces de l’ordre dans leur enquête. »