Amazon liquide tous les mobiles OnePlus à partir de 280 € et arrivera avant Noël | La technologie

Les mobiles OnePlus ont une expérience Android totalement propre et ont de très bons appareils photo et écrans.

OnePlus est l’une des marques mobiles les plus intéressantes que nous ayons vues ces dernières années. Une entreprise qui est la sœur d’Oppo, Vivo ou realme et qui va bientôt fusionner avec Oppo. Mais c’est que leurs mobiles ont une expérience Android propre, comme celle de Google.

De plus, ses écrans et caméras, en plus du design, sont généralement ses meilleures caractéristiques. De bons téléphones, à des prix populaires et pour tous les budgets. C’est pourquoi quand nous avons vu Ces offres mobiles OnePlus sur Amazon auxquelles nous ne pouvons pas résister.

Amazon a rétrogradé pratiquement tous les derniers smartphones OnePlus aux prix de liquidation et, peut-être pour le meilleur, tous les modèles disponibles arriveront avant noël si vous vous dépêchez.

OnePlus Nord CE pour 279,99 €

OnePlus Nord CE sur Amazon

L’un des téléphones OnePlus les moins chers sur Amazon est celui-ci OnePlus CE 5G. C’est un mobile milieu de gamme que vous pouvez désormais trouver sur Amazon pour seulement 279,99 euros avec la livraison gratuite.

Dans notre analyse, il s’en est très bien sorti avec une attention particulière aux performances, à l’écran et au fait qu’il s’agit d’un mobile complet et léger pour le quotidien.

Cuenta con una pantalla de 6,43 pulgadas a 90 Hz, un procesador Snapdragon 750G 5G, 8 GB de memoria RAM, 128 GB de almacenamiento, cámara principal de 64 megapíxeles, frontal de 16 megaíxieles, batería de 4.500mAh con carga rápida de 30W beaucoup plus.

OnePlus Nord 5G pour 279,99 €

OnePlus Nord 5G sur Amazon

L’un des mobiles étoiles milieu de gamme est OnePlus Nord 5G. Ce smartphone a été le début de la gamme Nord de la marque et il continue d’être un mobile très complet pour un prix très raisonnable.

Vous pouvez voir dans notre analyse que ce smartphone, malgré son prix, est proche d’un score de gamme premium. Pas pour moins, compte tenu de la bonne conception, son Processeur Snapdragon 765G 5G, écran 6,44 pouces 90 Hz, 8 Go de RAM, Appareil photo 48 mégapixels et une double caméra frontale, 32 mégapixels et 8 mégapixels grand angle.

Vous pouvez obtenir ceci OnePlus Nord 5G avec 128 Go de stockage pour 279,99 euros.

OnePlus 8T pour 389,99 €

OnePlus 8T sur Amazon

Ce smartphone OnePlus 8T fait partie des modèles haut de gamme de la génération précédente. Un mobile avec un Écran de 6,55 pouces à 120 Hz et c’est l’une des meilleures offres sur les smartphones du moment.

Il est compatible avec les réseaux 5G, il a un Processeur Snapdragon 865, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il dispose également d’un système de caméra très intéressant, Appareil photo principal de 48 mégapixels, grand angle de 16 mégapixels et macro de 6 mégapixels.

Sur le devant, il a un appareil photo de 16 mégapixels, un Batterie de 4 500 mAh et charge rapide de 65 W.

Le tout pour seulement 389,99 euros lors de cette offre Amazon.

OnePlus 9 5G pour 569,99 €

OnePlus 9 5G sur Amazon

On entre dans le haut de gamme des OnePlus avec ce OnePlus 9 5G. C’est l’un des téléphones mobiles les plus complets du moment de la marque et dispose d’un processeur Snapdragon 888, de 8 Go de RAM, de 128 Go de stockage et d’un appareil photo de 48 mégapixels.

Dans notre test (et celui de nos confrères de BusinessInsider) il a montré qu’il s’agit d’un mobile qui rivalise avec le haut de gamme grâce à d’excellentes caractéristiques techniques, un écran très rapide, une bonne configuration de caméra et une batterie à charge rapide.

Vous pouvez l’obtenir pour 569,99 euros sur Amazon, une remise de 139 euros par rapport à son prix officiel.

OnePlus 9 Pro 5G pour 719,99 €

OnePlus 9 Pro 5G sur Amazon

OnePlus 9 Pro C’est le mobile le plus haut de gamme de OnePlus. Il s’agit d’un mobile plus grand, plus rapide avec de meilleurs appareils photo que le reste de son catalogue et qui, selon nos tests, figure parmi les Top de l’année.

Il a la Processeur Snapdragon 888, il dispose de 8 Go de RAM, 128 Go de stockage comme dans le OnePlus 9. Mais les différences commencent dans son Écran AMOLED de 6,7 pouces avec 120 Hz.

Le système de caméra est un 48 Mpx principal., un ultra grand angle de 50 Mpx., un téléobjectif de 8 Mpx. et un capteur monochrome de 2 Mpx. Il dispose également d’une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 65 W et une charge sans fil de 50 W.

Amazon l’a abaissé de près de 180 euros avec un prix final de 719,99 euros.

