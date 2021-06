Amazon livre Billie Eilish, HER et Kid Cudi pour le prochain spectacle Prime Day

Amazon Prime Show Day est gratuit pour tous cette année – avec Billie Eilish, HER et Kid Cudi sur scène.

L’événement musical en trois parties est présenté par Amazon Music dans le cadre des célébrations du Prime Day d’Amazon. Les trois épisodes du Prime Day Show seront diffusés en avant-première sur Prime Video le 17 juin. L’événement sera disponible pour les clients d’Amazon pendant 30 jours, quel que soit leur statut d’abonnement Prime.

C’est la première fois qu’Amazon met ses performances musicales à la disposition des non-membres Prime. Les téléspectateurs du Prime Day Show verront trois performances uniques qui fusionnent musique et narration. Chaque expérience durera environ 25 minutes chacune et présentera des performances du dernier album de chaque artiste.

Billie Eilish chantera la musique de son nouvel album, Happier Than Ever. HER présentera la musique de l’album Black of My Mind, et Kid Cudi interprétera des chansons de l’album Man on the Moon III. Kid Cudi a collaboré avec l’International Space Orchestra en tant que groupe d’accompagnement. Il s’agit du premier orchestre au monde composé de scientifiques de l’espace du NASA Ames Research Center.

Amazon dit que ces événements Prime Day Show pourront également être regardés sur IMDb TV, Twitch et sur divers appareils Amazon.

Billie Eilish lance également une gamme de produits qui sortira exclusivement sur Amazon le 17 juin. Les fans peuvent acheter une collection de t-shirts, sweat-shirts, affiches, accessoires, etc. Amazon dit que le Prime Day 2021 aura lieu les 21 et 22 juin de cette année. Le détaillant offrira 48 heures d’offres.

Amazon Music offre également quatre mois gratuits à tout nouvel abonné. Le service de streaming musical a récemment modifié son offre HiFi pour correspondre à l’offre de musique HiFi gratuite d’Apple Music. Quiconque achète un appareil Amazon Echo bénéficiera également de six mois d’Amazon Music Unlimited gratuitement.

Tous ces événements Prime Day auront certainement un impact sur l’ARPU d’Amazon Music Unlimited, mais Amazon a de gros coffres. C’est pourquoi il est extrêmement frustrant de voir Amazon payer des millions d’artistes pour promouvoir sa célébration du Prime Day – mais cela n’autorisera pas la musique pour les streamers Twitch.

La licence de musique pour les streamers Twitch aiderait à garantir que les artistes soient payés. Cela réduirait également les maux de tête des streamers entourant la politique archaïque DMCA que Twitch a choisi de suivre. Il est difficile de concilier le fait que la moitié d’Amazon est si désireux de travailler avec l’industrie de la musique tout en évitant la même industrie avec son service de streaming de jeux.