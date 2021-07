Amazon livre-t-il ce 4 juillet 2021 ?

in

. Amazon fonctionne-t-il le jour de l’indépendance 2021 ?

Bonne fête de l’indépendance 2021 ! Pour célébrer la fête du 4 juillet, Amazon a donné un jour de congé à ses livreurs. Cela signifie que si vous attendez un colis du géant de la vente au détail, vous devrez attendre lundi ou mardi pour le recevoir.

Amazon reprendra le travail le lundi 5 juillet. Mais tout le monde ne recevra pas ses colis. En effet, Amazon s’associe au service postal américain et à UPS dans certaines régions du pays pour terminer les commandes de livraison. Mais les deux organisations resteront fermées lundi.

Les travailleurs d’Amazon bénéficient de 7 jours fériés payés chaque année et le jour de l’indépendance en fait partie

Un porte-parole de l’équipe de relations publiques d’Amazon a confirmé à Heavy par e-mail que les services de livraison de l’entreprise seront fermés aujourd’hui en l’honneur des vacances. Amazon explique sur son site internet que ses employés bénéficient de sept congés payés chaque année. Ces vacances comprennent :

Jour de l’An Jour de Martin Luther King Jr. Jour du Souvenir Jour de l’Indépendance Jour du Travail Jour de Thanksgiving Jour de Noël

Mais le porte-parole d’Amazon a également confirmé qu’Amazon fonctionnera normalement le lundi 5 juillet. Les services de livraison réguliers reprendront dans la plupart des régions.

Amazon collabore avec USPS et UPS sur certaines expéditions, mais celles-ci sont fermées jusqu’à mardi

Amazon expédie et livre plus des deux tiers des produits achetés sur le site en utilisant ses propres équipes de livraison, selon les données citées par CNBC et Cheddar. L’entreprise en a fait l’une de ses priorités ces dernières années. En juillet 2019, Amazon livrait environ 54 % des commandes du site. Le Washington Post rapporte qu’Amazon vise à gérer jusqu’à 85 % de ses propres livraisons d’ici 2022.

Mais en attendant, Amazon s’appuie sur des partenaires transporteurs pour l’aider à livrer certains de ses colis. C’est plus typique dans les zones plus rurales, où le réseau de distribution d’Amazon n’est pas encore arrivé, a rapporté le Postal Times. Le service postal des États-Unis, qui dispose d’un système pour atteindre les zones les plus reculées, gère la dernière étape de certaines livraisons.

Si vous habitez dans une région où Amazon dépend d’un transporteur partenaire, vous ne pourrez peut-être pas recevoir de commandes récentes d’Amazon avant le 6 juillet au moins. Le service postal américain est une entité fédérale. L’Office fédéral de la gestion du personnel explique sur son site Internet :

La loi fédérale (5 USC6103) établit les jours fériés énumérés sur ces pages pour les employés fédéraux. Gardez à l’esprit que la plupart des employés fédéraux travaillent du lundi au vendredi. Pour ces salariés, lorsqu’un jour férié tombe un jour non ouvrable (samedi ou dimanche), le jour férié est généralement observé le lundi (si le jour férié est le dimanche) ou le vendredi (si le jour férié est le samedi).

Amazon travaille également avec UPS pour certains de ces envois. Mais UPS sera également fermé les 4 et 5 juillet. Le site Web de la société indique que tous les magasins UPS seront fermés les deux jours. Il n’y a pas de service de ramassage et de livraison. Mais les services UPS Express Critical resteront ouverts.

Ceci est la version originale de Heavy.com

LIRE LA SUITE : 4 juillet 2021 : la Maison Blanche prépare une célébration pour commémorer le retour à la normalité