Amazon Luna déploie enfin le streaming 720p pour des vitesses Internet plus lentes

Amazon Luna est actuellement l’une des meilleures applications de streaming de jeux sur Android et un candidat digne de Google Stadia. Bien qu’il soit disponible sur les meilleurs téléphones Android via le navigateur de votre smartphone, la meilleure façon de jouer à Luna est sur votre PC ou votre téléviseur Fire. Le service de streaming propose des tonnes de jeux qui peuvent être joués à 1080p / 60fps, ce qui sonne bien, mais alors qu’Amazon s’efforce d’apporter le support 4K, les joueurs ont en fait demandé de réduire la résolution.

En réponse, Amazon a annoncé jeudi qu’il déployait la possibilité de définir la résolution sur 720p:

Plus d’options pour contrôler votre expérience Luna.

Vous pouvez maintenant ajuster votre résolution à 720p si vous devez limiter votre utilisation de données.

Essayez-le maintenant dans le menu des paramètres sous l’onglet qualité audio et vidéo et dites-nous ce que vous en pensez! En savoir plus ici👇 https://t.co/ssph3mROys

– Amazon Luna (@amazonluna) 8 avril 2021