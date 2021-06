Amazon Luna sera disponible pour tester pour tout utilisateur pendant une durée limitée | Jeux

in

Tout utilisateur avec Prime pourra essayer Amazon Luna, le service de jeux vidéo en nuage d’Amazon, pendant une période de sept jours fin juin.

Les services de streaming ou de cloud gaming ont beaucoup évolué ces dernières années. Le lancement de xCloud par Microsoft a réussi à amener le reste des entreprises à mettre les batteries et, même, que certaines entreprises éloignées du monde des jeux vidéo lancent leurs propres plateformes.

Amazon est une entreprise qui s’inscrit dans la prémisse précédente et bien qu’elle n’ait pas fait beaucoup de bruit ces derniers mois, le lancement de Luna en septembre de l’année dernière a été un grand pas de la société multinationale de commerce électronique.

Bien sûr, contrairement à Stadia, qui était un service ouvert aux utilisateurs presque depuis sa création, Luna a connu une période fermée où l’accès se faisait uniquement sur invitation. Cette décision était préméditée par le fait que le service n’était pas assez mature pour le grand public..

Chez Amazon, ils pensent que cette situation a changé et Luna pourra bientôt tester ouvertement pour tout utilisateur disposant d’Amazon Prime. La nouvelle vient du fait qu’Amazon a fait une déclaration dans laquelle ils commentent que tous les utilisateurs qui souhaitent essayer Luna pourront le faire. La nuance est que seuls ceux qui ont un abonnement au service d’expédition peuvent.

De plus, la durée d’essai de Luna est limitée : les 21 et 22 juin pour s’inscrire. Amazon propose une période d’essai de sept jours seulement. Cette offre arrive quelques jours seulement avant le Prime Day, il est donc clair qu’Amazon souhaite intéresser les utilisateurs à sa plateforme de jeux en nuage. Il faudra attendre de voir le parcours de Luna, mais pour le moment il vise mieux que Stadia et il semble qu’il puisse se faire une place dans un secteur aussi compétitif.