Amazon Luxury Stores se dirige vers l’Europe – WWD

LONDRES – Amazon Luxury Stores se prépare à faire ses débuts en Europe plus tard cette année, selon des sources du secteur, bien que la concurrence pour les marques – et les portefeuilles des clients de la mode – sera plus féroce que jamais.

Amazon préparerait un déploiement pour novembre, bien que la gamme de marques prêtes à rejoindre reste en mouvement. Selon des sources, l’une des marques qui adhère est Dundas, qui vend déjà sur le site US Luxury Stores.

Une porte-parole d’Amazon a déclaré que la société ne pouvait pas commenter les rumeurs ou les spéculations. Dundas a refusé de commenter.

Les magasins de luxe ont été déployés il y a un an aux États-Unis en tant que plate-forme sur invitation uniquement pour les membres Prime située dans l’application Amazon.

Bien qu’il était à l’origine destiné à ces clients Prime, il est désormais disponible pour un public américain plus large sur les navigateurs de bureau, mobile et tablette, en plus de l’application Amazon.

Les magasins de luxe comptent également une liste croissante de noms internationaux, notamment Oscar de la Renta, Mark Cross, Christopher Kane, La Perla, Deveaux, Mira Mikati et Boglioli. Il a ajouté des marques de beauté dont Clé de Peau Beauté et RéVive Skincare.

Amazon est censé être satisfait de l’intérêt qu’il a suscité à la fois de la part des marques émergentes et bien connues, ainsi que du segment des amateurs de mode de sa base de consommateurs.

Il a également travaillé dur pour promouvoir la plate-forme avec un « Smile ! C’est l’été » avec Paloma Elsesser, Georgia May Jagger et Luka Sabbat, et une initiative printanière soutenant Red Carpet Advocacy et ses associations caritatives.

Captures d’écran du magasin Tmall de Farfetch. Captures d’écran/WWD

Certaines des marques de la plate-forme ont signalé des ventes solides et restent fascinées par le potentiel d’atteindre même une fraction des clients d’Amazon. Mais il y a ceux qui pensent que l’élan pourrait ne pas se transférer en Europe étant donné tous les sites de mode et de luxe multimarques locaux tels que Zalando, Farfetch, Mytheresa, Net-a-porter, Matchesfashion et 24 Sèvres appartenant à LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

Ajoutez la dynamique Tmall et JD.com au punchbowl, et cela en fait un puissant cocktail de compétition.

Au cours des 12 mois écoulés depuis le lancement d’Amazon Luxury Stores – et avec la montée en flèche des ventes en ligne en raison de la pandémie – ces sites européens ont forgé de nouvelles alliances internationales, collectant des fonds sur les marchés publics et faisant de nouvelles incursions dans le luxe.

Selon un directeur général du luxe, qui a requis l’anonymat, Zalando est en train de devenir rapidement une force formidable dans l’espace de la technologie de la mode et «met le luxe au premier plan de l’ordre du jour. Ils sont devenus la version européenne du luxe Amazon sur ce qui est désormais un marché très concurrentiel.

Zalando, la plus grande plateforme de mode en ligne d’Europe qui travaille avec 4 500 marques internationales, propose déjà des noms de luxe tels que Roksanda, Victoria Beckham, Christopher Kane, Paul Smith, Bally et Moschino, dont certains ont des boutiques autonomes sur le site.

Zalando accorde également à des tiers l’accès à son réseau logistique, permettant aux marques de vendre leur propre inventaire via le magasin de mode, et exploite le service de conseil en style Zalon, mettant en relation les stylistes indépendants avec les clients.

Sephora s’associe à Zalando. Avec l’aimable autorisation de Sephora

Ces clients reviennent sans cesse : en août, le géant allemand du commerce électronique a déclaré qu’au cours des six premiers mois de son exercice, il avait connu une croissance massive pendant la pandémie de COVID-19 et le verrouillage qui s’en est suivi : les revenus ont totalisé 4,97 milliards d’euros, soit une augmentation de 39,7 % par rapport à l’année précédente.

Comme Amazon, Zalando a également adopté la beauté de luxe. En juin, le géant allemand a noué un partenariat stratégique à long terme avec Sephora pour créer une expérience beauté de prestige en ligne. Il débutera en Allemagne au quatrième trimestre de cette année.

Les dirigeants des deux sociétés ont déclaré que leur objectif était de créer une expérience client inégalée pour les 42 millions de clients actifs de Zalando, l’hyper-personnalisation étant l’une de leurs priorités.

Zalando n’est pas la seule menace pour les ambitions d’Amazon Luxury en Europe.

À la fin de l’année dernière, Farfetch a signé un partenariat stratégique mondial qui a vu la Compagnie Financière Richemont, son allié chinois Alibaba et Artemis Group – détenue par la famille Pinault qui possède Kering – verser des centaines de millions de dollars dans Farfetch Ltd., et dans une nouvelle coentreprise. appelé Farfetch Chine.

Dans le cadre de l’accord, Farfetch a été lancé sur les plateformes de luxe d’Alibaba en Chine et a ajouté des milliers de marques de mode et de luxe sur le site chinois.

En outre, Farfetch s’est positionné comme une destination soucieuse de l’environnement, en publiant son premier rapport sur les tendances du luxe conscient et en faisant la promotion de la mode circulaire via son service de vente au détail Second Life. Séparément, il a ajouté des bijoux raffinés au mélange et s’est associé à Wishi pour apporter de nouvelles suggestions de produits et des conseils de style aux acheteurs.

Le détaillant 24S n’est peut-être pas aussi grand ou large que ses concurrents européens, mais il a la force de LVMH derrière lui et a également rehaussé son profil de luxe.

24S x Charles de Vilmorin

Plus tôt ce mois-ci, il a fait appel à Charles de Vilmorin, le nouveau venu de la scène mode française, le nouveau directeur créatif de Rochas et finaliste de l’édition de cette année du Prix LVMH pour les jeunes créateurs, pour une collection capsule unisexe exclusive qui lancement en ligne le 9 septembre.

Alors qu’Amazon peut dominer les plateformes de mode européennes (et chinoises) en termes de revenus et de clientèle – selon un rapport de Kantar, plus de 50% des ménages britanniques sont membres Prime, tandis que dans le monde, Amazon Prime compte 200 millions de membres – les magasins de luxe restent un travail en cours.

Certains chefs de marque interrogés pour cette histoire ont déclaré qu’ils étaient déçus à la fois qu’Amazon ait ouvert des magasins de luxe à un public plus large (ne le restreignant plus aux meilleurs clients Prime) et que les grandes marques de luxe ne soient jamais arrivées alors que dans de nombreux cas, elles vendent sur comme Net-a-porter, Mytheresa ou Farfetch.

“Il n’y a pas de contiguïté pour élever les petites marques déjà présentes sur le site”, a déclaré un responsable qui a demandé à ne pas être nommé. Un autre a ajouté: “Nous nous attendions à ce qu’ils proposent les marques les plus puissantes, mais ils ne l’ont pas encore fait.”