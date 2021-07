Amazon manque les attentes, mais le cloud business monte en flèche – WWD

Jeff Bezos peut être soulagé qu’il soit parti avant qu’Amazon ne publie son dernier rapport sur les résultats.

Le chiffre d’affaires de 113,08 milliards de dollars du e-commerçant au deuxième trimestre a dépassé les attentes de 115,06 milliards de dollars, et avec ses perspectives pour le troisième trimestre prévoyant des ventes de 106 à 112 milliards de dollars – et non les 118,90 milliards de dollars attendus – les actions ont chuté de 5 % par la suite. heures de négociation.

Il ne fait aucun doute qu’Amazon a profité de la flambée des achats en ligne alimentée par la pandémie, alors que des millions de consommateurs confinés ou nerveux ont afflué vers Internet. Mais il convient de noter que les choix se sont également élargis, car de plus en plus de détaillants se sont tournés vers les ventes numériques ou un mélange, comme les services « click and collect » ou « acheter en ligne, retirer en magasin ». Les plateformes technologiques de vente au détail comme Shopify, par exemple, ont enregistré une croissance notable des ventes lors d’un pic précoce de la pandémie, avec une augmentation de 47% signalée en mai 2020 par rapport à la même période l’année précédente.

Ce n’est pas que la concurrence ferait baisser le dynamisme d’Amazon, qui bat des records trimestre après trimestre. Et son dernier Prime Day en juin a dépassé le record établi par l’événement de magasinage reporté de l’automne dernier, qui a dominé le début de la saison des vacances, avec des ventes en hausse de 9 %.

Mais entre avril et juin, alors que de plus en plus de vaccinations ont été effectuées et que de plus en plus de régions ont rouvert complètement, les détaillants de brique et de mortier anticipaient un retour du public fatigué de COVID-19 dans les magasins.

Ces grandes lignes sont cependant ombragées par beaucoup d’incertitudes. La flambée des infections dues à la variante Delta est sur le point de bouleverser les réouvertures régionales et à l’échelle de l’État, sans parler des plans de retour à l’école, qui peuvent remodeler une fois de plus les comportements d’achat.

Il est important de noter que de nouvelles perturbations compliqueront probablement des problèmes tels que les chaînes d’approvisionnement et l’entreposage, sans parler du personnel. Ces deux derniers ont posé d’énormes défis à l’entreprise, qui a récemment connu une augmentation notable des infections parmi le personnel de ses entrepôts de Dallas, Baltimore, St. Louis et Las Vegas, alors qu’elle se démène pour recruter plus de travailleurs.

La logistique n’est pas une mince affaire pour une énorme opération comme Amazon. Comme l’a expliqué Tom Forte, directeur général et analyste de recherche principal chez DA Davidson, « des problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement ont peut-être eu et, dans la perspective du troisième trimestre 2021, peuvent avoir un impact négatif plus important qu’initialement prévu, car Amazon perd ventes parce qu’il ne peut pas stocker les articles que les consommateurs veulent en raison des pénuries de puces et des problèmes de logistique de la chaîne d’approvisionnement.

Si les consommateurs qui pourraient normalement acheter sur Amazon ne peuvent pas obtenir les produits dont ils ont besoin, ils continueront à rechercher des sources alternatives, comme Target et Walmart. Les gens peuvent également détourner leur budget personnel de l’achat de choses vers des activités, a-t-il noté. “Une plus grande quantité de revenus discrétionnaires va à des choses que les consommateurs n’ont pas pu faire pendant la pandémie, comme les voyages”, a ajouté Forte.

Brian Olsavsky, directeur financier, l’a expliqué lors de l’appel aux résultats. « Le deuxième trimestre de cette année a été une période de transition pour nombre de nos clients. Au fur et à mesure que le trimestre avançait, les gens étaient de moins en moins chez eux à mesure que les restrictions et les blocages se sont assouplis dans certaines de nos plus grandes zones géographiques, y compris les États-Unis et une grande partie de l’Europe », a-t-il déclaré. “En conséquence, alors que les membres Prime continuent de dépenser plus avec nous, la croissance des dépenses des membres Prime a été modérée par rapport aux dépenses observées pendant le pic de la pandémie.”

Il a en outre expliqué que l’année dernière, la société a réussi à intensifier considérablement ses efforts pour répondre à une demande massive au plus fort de la pandémie, qui a alimenté une croissance démesurée. En comparaison, la croissance du deuxième trimestre 2021 n’a pas pu maintenir ce niveau. “Il s’est également rétréci à mesure que les vaccins deviennent plus facilement disponibles dans de nombreux pays et que les gens sortent de chez eux”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’en dehors de Prime Day, le taux de croissance d’une année sur l’autre a chuté jusqu’au milieu de l’adolescence.

Non pas qu’il n’y avait pas de points positifs dans le rapport. L’un semble être Amazon Web Services, d’où est originaire le nouveau PDG Andy Jassy.

AWS, qui s’associe à des entreprises allant de l’entreprise à la vente au détail et plus encore, a fait mieux que l’entreprise collective d’Amazon, accumulant 14,8 milliards de dollars de ventes nettes pour une croissance de 37% d’une année sur l’autre.

« Au cours des 18 derniers mois, notre entreprise grand public a été appelée à livrer un nombre sans précédent d’articles, y compris des EPI. [personal protective equipment], de la nourriture et d’autres produits qui ont aidé les communautés du monde entier à faire face aux circonstances difficiles de la pandémie. Dans le même temps, AWS a aidé tant d’entreprises et de gouvernements à maintenir la continuité des activités, et nous avons vu la croissance d’AWS s’accélérer à mesure que de plus en plus d’entreprises présentent des plans pour transformer leurs activités et passer au cloud », a expliqué le PDG Jassy dans des remarques préparées.

Ainsi, alors que Wall Street retient peut-être son souffle, d’autres choisissent de regarder du bon côté, en se concentrant sur AWS et d’autres parties de l’entreprise.

“AWS a dépassé les attentes et continuera probablement à générer une croissance accrue alors qu’ils s’efforcent de se développer au-delà du commerce électronique”, a déclaré Kristina Goldberg, vice-présidente des services stratégiques chez Adswerve. «Alors qu’Amazon continue de faire des progrès dans l’industrie de la publicité, l’espace CTV et les sphères du commerce électronique, d’autres marques doivent emboîter le pas pour suivre le rythme. En conséquence, je m’attends à une croissance positive pour Amazon au second semestre. »

L’activité publicitaire d’Amazon a réalisé un chiffre d’affaires de 7,9 milliards de dollars, en croissance de 87 % en glissement annuel.

Andy Halliwell, directeur principal de la vente au détail chez le cabinet de conseil numérique Publicis Sapient, a souligné que les ventes nettes d’Amazon avaient encore augmenté de 27% et que les flux de trésorerie d’exploitation avaient augmenté de 16%.

“La croissance continue du géant numérique semble relativement inchangée car ils continuent de bénéficier des conséquences de la pandémie mondiale”, a déclaré Halliwell, notant sa croissance sur des marchés clés comme l’Inde et l’expansion de l’épicerie dans le monde. “La force de leurs revenus ne reflète cependant pas seulement les dépenses en ligne des consommateurs, car les principaux domaines de croissance d’Amazon ne sont désormais que vaguement liés à la plate-forme de commerce électronique et au marché qu’ils exploitent.”

Par exemple, Halliwell a cité des spéculations selon lesquelles Amazon accepterait bientôt le bitcoin, ce qui a suscité plus d’intérêt pour la crypto-monnaie.

En dehors de cela, il est encouragé par la croissance accélérée des activités cloud et publicitaires d’Amazon. « L’unité commerciale des médias et de la publicité d’Amazon est définitivement à surveiller – elle offre la possibilité d’acheter des annonces sur les pages de résultats de recherche de l’écosystème Amazon, tout comme de nombreuses entreprises d’épicerie en ligne l’ont lancée au cours des deux dernières années.

“Il s’agit déjà d’une entreprise d’un milliard de dollars et démontrera une forte croissance car Amazon est devenu le meilleur ami de tous face à la pandémie mondiale et aux pénuries de la chaîne d’approvisionnement en épicerie”, a-t-il ajouté.