Amazon mène un tour de table de 2,5 milliards de dollars à Rivian, fabricant des futurs fourgons de livraison électriques du géant de la technologie

Rivian construit des camionnettes de livraison électriques pour Amazon. (Photo Amazon)

Amazon investit plus d’argent dans Rivian, alors que le constructeur de véhicules électriques a annoncé vendredi que le géant de la technologie faisait partie des principaux investisseurs dans un tour de table de 2,5 milliards de dollars.

Amazon a réalisé l’investissement par le biais de son Climate Pledge Fund, qui vise à soutenir les entreprises qui accélèrent l’engagement d’Amazon à être à zéro carbone net dans toutes ses activités d’ici 2040. La société avait précédemment soutenu Rivian en 2019 par tranches de 700 millions de dollars et 1,3 milliard de dollars, et elle prévoit d’acheter 100 000 fourgons électriques au constructeur automobile pour sa flotte de livraison.

Amazon a déclaré en octobre dernier qu’il aurait 10 000 véhicules de livraison électriques personnalisés sur la route dès 2022, et tous les 100 000 d’ici 2030.

Le PDG de Rivian, RJ Scaringe, a déclaré dans un communiqué de presse que les derniers fonds permettront à Rivian de développer de nouveaux programmes de véhicules, d’étendre l’empreinte de ses installations nationales et d’alimenter le déploiement international de produits.

Les camions Rivian sont alignés sur la rampe de lancement de Blue Origin après le vol spatial suborbital New Shepard de cette semaine. (Photo . / Alan Boyle)

CNBC a rapporté que Rivian, qui exploite une usine dans l’Illinois, envisage d’ouvrir une deuxième usine de fabrication aux États-Unis. Les livraisons du pick-up R1T sont retardées jusqu’en septembre et du R1S jusqu’à plus tard à l’automne en raison de problèmes liés à la pandémie.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, et son entreprise spatiale Blue Origin ont utilisé des camions électriques Rivian pour transporter les membres d’équipage jusqu’à la rampe de lancement et les récupérer après l’atterrissage lors de la mission spatiale suborbitale de cette semaine au Texas.

Fondée en 2009, Rivian a levé environ 10,5 milliards de dollars à ce jour. Le dernier cycle a également été mené par D1 Capital Partners, Ford Motor Co. et des fonds et comptes conseillés par T. Rowe Price Associates, Inc. Third Point, Fidelity Management and Research Co., Dragoneer Investment Group et Coatue ont également participé.

Précédemment: