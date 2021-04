Amazon met à jour les conseils de travail à distance et prévoit de «  revenir à une culture centrée sur le bureau comme base de référence  »

Le siège d’Amazon à Seattle verra bientôt plus d’employés revenir en fonction d’un nouveau plan de retour au travail.

Les nouvelles: Amazon s’attend à ce que la plupart des employés des bureaux d’entreprise américains reviennent au bureau d’ici le début de l’automne, a déclaré la société dans une note aux employés mercredi. C’est la dernière mise à jour depuis qu’Amazon a déclaré que les employés pouvaient continuer à faire leur travail de chez eux jusqu’au 30 juin.

Pourquoi est-ce important: Amazon est le plus gros employeur de Seattle, et en disant aux travailleurs dans une note de service qu’il envisage de «revenir à une culture centrée sur le bureau», il signale que les échanges en personne seront la voie de l’avenir pour l’entreprise. Cette décision sera importante pour le dynamisme des centres-villes de Seattle et à proximité de Bellevue, Washington.

«C’est un grand impact positif pour le centre-ville et témoigne de ce que nous considérons comme la forte pertinence continue du bureau et le désir des travailleurs d’avoir accès aux grands arts, à la culture, aux sports, à la marche, aux événements publics et à la vie nocturne avant, pendant et après leur journée de travail », a déclaré Jon Scholes, président et chef de la direction de la Downtown Seattle Association.« Nous ne pensons pas que ces préférences fondamentales qui ont alimenté la croissance des centres-villes en général au cours des 20 dernières décennies ont fondamentalement changé. »

La stratégie d’Amazon va également à l’encontre d’autres grands employeurs de l’État de Washington – comme Zillow et Microsoft – qui adoptent davantage une approche hybride où les employés partagent le temps entre le bureau et la maison. Microsoft a commencé cette semaine à ramener une partie de son personnel sur son campus de Redmond, Washington. Bien sûr, la majeure partie des 1,3 million de salariés d’Amazon dans le monde sont employés dans des centres de distribution – et il n’y a pas de travail à domicile ou d’approche hybride pour eux.

«Vous ne riffez pas de la même manière»: S’adressant à CNBC en décembre, le nouveau PDG d’Amazon Andy Jassy – qui dirige actuellement Amazon Web Services – a noté que «l’invention» est difficile à faire virtuellement par rapport aux personnes qui réfléchissent ensemble dans une salle de conférence. «Vous ne riffez tout simplement pas de la même manière, donc cela a vraiment changé la façon dont nous avons dû penser à la façon dont nous stimulons l’innovation, et la façon dont nous sollicitons des informations de nos constructeurs et les types de réunions que nous organisons.

Le plan: Les plans de retour au bureau d’Amazon varieront en fonction des taux d’infection et de vaccination. En Europe, par exemple, Amazon s’attend à un retour plus lent compte tenu des récents revers. La société déploiera des conseils spécifiques à chaque pays.

À partir du mémo: «Notre plan est de revenir à une culture centrée sur le bureau comme base. Nous pensons que cela nous permet d’inventer, de collaborer et d’apprendre ensemble le plus efficacement possible. »

Statut actuel: Environ 10% de la main-d’œuvre d’entreprise d’Amazon travaille à partir d’un bureau physique. L’entreprise utilise des protocoles de sécurité tels que les contrôles de température, les règles de distanciation sociale, les exigences de couverture du visage, les limites d’occupation et le nettoyage amélioré.

Investissement dans les bureaux physiques: La société a signé plusieurs nouveaux baux de bureaux à travers le pays tout au long de la pandémie, y compris à Bellevue, où Amazon prévoit d’employer 25 000 personnes. Amazon compte actuellement 75 000 employés dans la région de Seattle et 1,3 million dans le monde.

Implications pour les petites entreprises: Le plan d’Amazon pour ramener les travailleurs au bureau est une bonne nouvelle pour les entreprises situées autour du siège de l’entreprise, près du centre-ville de Seattle. Depuis mars dernier, les commerces locaux, les restaurants et les bars ont souffert alors que les bureaux se vidaient au profit du travail à distance.