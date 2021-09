Amazon met à niveau Care Hub vers «Alexa Together» avec de nouvelles fonctionnalités de soins à distance

Il y a un an, Amazon a annoncé Alexa Care Hub comme un moyen de rassurer les familles en leur offrant une ligne directe avec leurs proches qui peuvent nécessiter des soins supplémentaires. Maintenant, Amazon met à niveau ce service et lui donne également un nouveau nom : Alexa Together.

À la base, Alexa Together est le même service qu’Amazon a lancé l’année dernière, mais il bénéficie de quelques nouvelles fonctionnalités qui amélioreront les soins à distance.

Avec Alexa Together, les familles auront désormais accès à une réponse d’urgence 24h/24 et 7j/7 au cas où quelque chose arriverait à leur proche et qu’ils ne pourraient pas le joindre. Une autre fonctionnalité utile est la prise en charge supplémentaire des dispositifs de détection de chute tiers de Vayyar et SkyAngelCare, qui appelleront automatiquement les contacts d’urgence et Urgent Response si une chute est détectée.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Étant donné que même les meilleurs écrans intelligents peuvent être assez déroutants à configurer, Amazon introduit une fonction d’assistance à distance qui permet aux soignants de configurer des fonctionnalités Alexa pour leurs proches, telles que la configuration de rappels pour une pilule quotidienne. Et en 2022, Alexa Together pourra ajouter plusieurs soignants, ce qui devrait rassurer encore plus les familles.

Le nouveau service Alexa Together sera bientôt disponible et coûtera 20 $ par mois ou 200 $ par an. Cela dit, les nouveaux abonnés bénéficieront d’un essai gratuit de six mois, tandis que les anciens abonnés Care Hub bénéficieront d’une année entière gratuite.

Vous pouvez vous inscrire pour recevoir des mises à jour sur la disponibilité sur le site Web d’Amazon.

