Amazon met en vente Smart Air Quality Monitor, un mètre de la qualité de l’air que nous respirons à la maison | La vie

Un autre nouveau produit rejoint le catalogue Amazon. Améliorez la qualité de l’air que vous respirez avec ce moniteur intelligent.

La plupart des gens, selon l’EPA, passe 90 % de la journée à l’intérieur, où la qualité de l’air est deux à cinq fois pire qu’à l’extérieur.

La poussière, les produits chimiques, les machines en marche et autres agressions altèrent la qualité de l’air, ce qui affecte notre santé et favorise l’apparition de allergies et autres maladies.

Les Moniteur intelligent de la qualité de l’air d’Amazon il est un compteur de qualité de l’air de petite taille, comme une balle de tennis, que vous pouvez placer dans une pièce, ou la transporter de l’une à l’autre selon vos besoins.

Ce compteur intelligent de qualité de l’air vous avertit lorsque l’air que vous respirez est de mauvaise qualité. Si vous avez un appareil Alexa, vous pouvez le contrôler avec votre voix.

Ce moniteur intelligent se synchronise avec une application mobile. Vous définissez la qualité de l’air que vous souhaitez, et effectuez des mesures périodiques pour vérifier son état.

Il est capable de mesurer la quantité de particules de poussière, de composés organiques volatils, de monoxyde de carbone, de température et d’humidité.

S’il détecte que la qualité est mauvaise, il vous envoie une notification sur votre mobile. C’est le moment d’ouvrir une fenêtre pour laisser entrer l’air frais, ou de démarrer un purificateur d’air :

Guide d’achat avec tout ce qu’il faut savoir pour choisir un purificateur d’air : à quoi ils ressemblent, quels types existent et quels sont les modèles les plus intéressants.

Si le problème persiste, il est peut-être temps de prendre des mesures plus drastiques, comme le nettoyage des évents.

Les Moniteur intelligent de la qualité de l’air d’Amazon Il n’a pas de microphone, pas de haut-parleur et pas d’Alexa (vous n’avez pas à vous soucier de la confidentialité), mais il peut être lié à un appareil Echo avec Alexa pour une utilisation vocale, avec des commandes telles que : « Alexa, comment est la qualité de l’air ? «

L’application de l’appareil effectue également une analyse de l’air avec des résultats faciles à comprendre et permet suivre la qualité au fil du temps, afin que vous puissiez détecter la cause des changements dans l’environnement.

Les Moniteur intelligent de la qualité de l’air d’Amazon Il a un prix de 79,99 euros et peut déjà être réservé, bien qu’il ne soit pas mis en vente avant 8 décembre.