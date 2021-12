Amazon met tous ses Fire TV à prix de liquidation pour ce Noël à partir de 18 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les lecteurs de streaming Fire TV Stick d’Amazon sont de nouveau en vente aux niveaux du Black Friday.

S’il y a un produit Amazon qui vaut la peine d’être acheté pour son prix, c’est sans aucun doute les lecteurs de streaming Fire TV Stick. Compatible avec n’importe quel téléviseur au monde disposant d’une connexion HDMI, il vous rendra « intelligent » en un rien de temps.

Au cours du dernier Black Friday, nous avons trouvé les meilleurs prix jusqu’à présent pour ces joueurs, mais Amazon a réservé une surprise pour Noël. Tous les bâtons Amazon Fire TV sont à nouveau en vente.

Modèle Amazon Fire TV Stick Lite, le plus basique de toute sa gamme, compatible avec la vidéo Full HD, peut être acheté pour 18,99 euros.

Cet appareil de streaming est plus puissant que le modèle standard de la génération précédente, et dispose d’une télécommande Alexa, bien que sans boutons de volume, intégrée.

C’est le modèle parfait pour tous ceux qui ont un vieux téléviseur et ne savent pas quoi en faire, lui donnant une seconde vie et vous économisant le coût d’un nouveau téléviseur avec des fonctions de streaming intégrées.

Amazon a également abaissé le reste des modèles, comme le Fire TV Stick normal, qui comprend une télécommande capable de contrôler la puissance et le volume du téléviseur pour 22,99 euros. Ce modèle prend également en charge la vidéo Full HD.

Si vous avez un téléviseur compatible 4K, vous pouvez trouver ceci Fire TV Stick 4K Ce qui arrive à coûter 33,99 euros, soit une remise de 26 euros.

Mais si vous voulez le modèle le plus récent et le plus rapide du moment, alors cela vaut la peine de dépenser un peu plus et d’aller à l’Amazon Fire TV Stick 4K Max qui sort maintenant à seulement 38,99 euros.

Sa différence est qu’en plus d’être compatible avec la vidéo 4K, il est plus rapide avec des performances qui accélèrent l’ouverture des applications, en plus d’avoir une connectivité WiFi 6.

