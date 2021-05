Amazon mettra fin à Prime Now en tant que service autonome, intégrant des livraisons rapides dans l’application et le site principaux

À l’intérieur d’un hub Amazon Prime Now. (Photo de fichier . / Kevin Lisota)

Avec Amazon offrant des délais de livraison de plus en plus rapides – pas seulement un jour ou le jour même, mais parfois une question d’heures – la différence entre Amazon.com et son service de livraison rapide Prime Now est devenue de plus en plus étroite.

Maintenant, la distinction disparaît entièrement.

Prime Now sera intégré au principal site Web et à l’application de commerce électronique d’Amazon dans le cadre d’un plan annoncé par la société vendredi matin.

Stephenie Landry, vice-présidente d’Amazon pour l’épicerie.

Amazon “supprimera l’application et le site Web Prime Now dans le monde entier d’ici la fin de cette année”, écrit Stephenie Landry, vice-présidente de l’épicerie d’Amazon, dans un message annonçant la nouvelle.

L’objectif est de créer une expérience plus fluide pour les clients, écrit-elle. Amazon n’utilisera plus du tout le nom Prime Now après la transition, a confirmé un porte-parole.

Les clients pourront toujours commander une livraison de deux heures auprès d’Amazon Fresh, de Whole Foods Market et de détaillants indépendants qui figuraient dans l’application Prime Now, indique le message de Landry.

Landry a rédigé le document de planification Amazon original de six pages pour le projet en 2014, sous le nom de code «Houdini».

Le service a été lancé à New York moins de quatre mois plus tard, offrant une livraison en une et deux heures. Il «est devenu la base des activités d’épicerie ultrarapide d’Amazon et de livraison le jour même», écrit Landry dans le post.

La décision de supprimer progressivement Prime Now intervient alors qu’Amazon continue de développer sa capacité de livraison du dernier kilomètre, créant de nouvelles stations de livraison dans tout le pays.

Amazon travaille avec un nombre croissant de sociétés partenaires de services de livraison, des entreprises indépendantes qui contractent avec la société pour livrer des colis dans des fourgons et des uniformes de marque Amazon. Amazon affirme que plus de 100 000 personnes sont désormais employées par ces entreprises.

Lors de la récente conférence téléphonique sur les résultats de la société, Brian Olsavsky, directeur financier d’Amazon, a déclaré que la majorité des colis Amazon étaient désormais livrés par son propre réseau de livraison plutôt que par des partenaires tels qu’UPS et le service postal.

L’un des avantages, a déclaré Olsavsky, est la possibilité d’envoyer des colis dans un «flux continu», avec des groupes de commandes quittant ses entrepôts cinq ou six fois par jour, plutôt que d’être remis en un seul lot à une autre société de livraison.