Amazon, Microsoft et Google se disputent un contrat cloud avec Boeing

La Boeing Co., qui a son siège social à Chicago, serait au centre d’une guerre d’enchères entre Amazon, Microsoft et Google pour un contrat de cloud computing. (Photo Boeing)

Amazon, Microsoft et Google sont impliqués dans un processus d’appel d’offres pour fournir à Boeing des services de cloud computing, un contrat qui devrait valoir au moins 1 milliard de dollars sur plusieurs années, rapporte The Information.

Le rapport d’aujourd’hui est attribué à quatre personnes connaissant le sujet. Nous avons contacté Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud ainsi que Boeing, mais c’est généralement quelque chose dont ces entreprises ne parlent pas publiquement pendant les négociations – comme The Information l’a découvert. (Pour ce que ça vaut, des représentants de Google Cloud et de Microsoft nous ont envoyé des e-mails «sans commentaire».)

Selon The Information, AWS considère le contrat Boeing comme «un accord incontournable». Andy Jassy, ​​qui est actuellement en charge de l’activité cloud d’AWS et qui devrait prendre la direction d’Amazon le 5 juillet, serait directement impliqué dans le processus.

Microsoft et Amazon sont déjà impliqués dans un concours à enjeux élevés pour le contrat de cloud computing JEDI de 10 milliards de dollars du Pentagone. Ce contrat a été attribué à Microsoft en 2019, mais fait face à des défis d’Amazon.

Ce mois-ci, le Wall Street Journal a rapporté que le ministère de la Défense envisage de «retirer le bouchon» du contrat en raison des disputes juridiques et de la controverse politique entourant l’attribution.