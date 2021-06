Amazon, Microsoft et Starbucks rejoignent une initiative visant à accroître la représentation des Noirs dans les salles de conférence aux États-Unis Vir .

Amazon, Microsoft et Starbucks ont rejoint une initiative visant à accroître la représentation afro-américaine dans les conseils d’administration des entreprises américaines.

La Black Boardroom Initiative a été lancée pour augmenter le nombre de membres noirs des conseils d’administration des sociétés S&P 500 à un sur huit d’ici 2028, a annoncé mercredi le cabinet d’avocats Perkins Coie. Perkins Coie est le fer de lance de l’initiative avec le soutien d’Amazon, Microsoft, Starbucks, RealNetworks, Zillow, F5 et Deloitte.

“Les dirigeants d’entreprise, les actionnaires et les employés attendent des PDG et des conseils d’administration qu’ils prennent des mesures significatives contre le racisme et pour promouvoir une plus grande diversité au sein de leurs rangs”, a déclaré Bill Malley, associé directeur de Perkins Coie, dans un communiqué. « Tout commence avec la planche. La Black Boardroom Initiative vise à relever ce défi d’équité en augmentant la diversité raciale et ethnique au sein des conseils d’administration. »

Le plan vise à atteindre une représentation sur huit, car ce serait le même pourcentage de Noirs américains dans l’ensemble du pays, selon Perkins Coie. Près de 40% des entreprises du S&P 500 n’avaient pas un seul membre du conseil d’administration en 2019, a déclaré la société.

« Une entreprise publique ayant un conseil d’administration plus diversifié présente de nombreux avantages, notamment une diversité d’opinions, une gouvernance d’entreprise plus solide et l’encouragement de la diversité au sein d’une organisation », James Williams, associé directeur de Perkins Coie à Seattle et leader de l’initiative, dit dans un communiqué.

Le plan se concentrera initialement sur l’amélioration de la diversité des entreprises dans l’État de Washington avant de s’étendre à d’autres États dans les années à venir.

Les minorités représentaient environ 19% des membres du conseil d’administration du Fortune 100 en 2018, selon une analyse de la Harvard Law School. Les Afro-Américains représentaient 11,1% des membres du conseil d’administration du Fortune 100, selon l’analyse, juste en dessous de l’objectif de Perkins Coie de 12,5% d’ici 2028.

Alors qu’Amazon, Microsoft et Starbucks soutiennent la Black Boardroom Initiative, ils semblent n’avoir collectivement que deux membres afro-américains du conseil d’administration, selon leurs pages Web sur la gouvernance d’entreprise. Les deux membres noirs du conseil d’administration sont Mellody Hobson, qui préside le conseil d’administration de Starbucks, et John Thompson, qui préside le conseil d’administration de Microsoft.

Indra Nooyi, une Indienne américaine, est la seule personne de couleur du conseil d’administration d’Amazon.

