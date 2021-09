Amazon MMO New World, comme le disent les critiques de Steam

Capture d’écran : Amazon/Kotaku

C’est un nouveau monde, sinon exactement un monde courageux. New World, un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur publié par Amazon, est officiellement sorti aujourd’hui sur PC, marquant la première sortie de jeu légitimement réussie pour l’entreprise la plus précieuse de la planète. (Versez-en un pour le creuset à super-face.)

New World n’avait pas la route la plus facile pour se lancer. Des rapports détaillés dans Wired et Bloomberg ont détaillé un processus de développement en proie à une mauvaise gestion, un leadership non qualifié, des révisions de haut en bas et un dysfonctionnement général, entraînant finalement de multiples retards. Les premières conceptions de personnages du MMO, qui se déroulent dans un royaume fictif rappelant l’Amérique de l’ère coloniale, ont été considérées par les consultants tribaux comme des représentations offensantes des Amérindiens.

En juillet, le jeu a finalement été lancé en version bêta fermée, auquel cas certains joueurs ont sommairement trollé le jeu avec des faits sur Amazon. De plus, l’exécution de New World a fait tomber les cartes graphiques de plusieurs milliards de dollars de certains joueurs dans l’oubli.

Malgré tout, dès le départ, les joueurs ont afflué vers le match. Comme l’a noté Eurogamer, le MMO a dépassé plus d’un demi-million de joueurs simultanés sur Steam, un chiffre impressionnant qui est sans aucun doute stimulé par les partenariats entre Amazon et des influenceurs influents. (Voyons où sont ces chiffres dans un mois.)

La façon dont le jeu est réellement reçu par les joueurs est une autre histoire. À l’heure actuelle, les critiques sur Steam sont au milieu de “mixtes”, avec 53% des 5 400 répondants attribuant au jeu une note positive. Certains déplorent son manque de serveurs « catgirls » et SEA (Asie du Sud-Est), ainsi que d’autres problèmes de connectivité. D’autres sont plus positifs, disant qu’ils « ont [a] l’épée et je poignarde des choses », des actions décrites comme « bonnes ». Et plus encore veulent voir des fonctionnalités ajoutées au jeu, comme “Jeff Bezos skin”, tout en notant que le nom d’utilisateur “Beff Jezos” est déjà pris.

Voici, comme le disent les critiques de Steam, le verdict initial de New World.

