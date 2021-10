Amazon MMO New World est peut-être encore en train de briquer certains GPU

Capture d’écran : Amazon

Le MMO d’extraction de ressources colonialistes d’Amazon, New World, est actuellement le nouveau jeu le plus populaire sur Steam, littéralement dans certains cas. Plus de quelques joueurs signalent des ventilateurs bruyants et des températures élevées de la carte graphique lors de l’exécution du jeu, et parfois même juste en faisant la queue pour cela. Et puis il y a les rapports du jeu brisant complètement des GPU coûteux.

“Nous avons des gens qui envoient des e-mails indiquant que leurs GPU ne fonctionnent plus après avoir joué à New World”, a écrit le site Web du constructeur de PC personnalisé PowerGPU sur Twitter hier, comme l’a remarqué pour la première fois PC Gamer. “Tout cela signifie qu’ils n’ont pas joué à la version bêta et nous anticipions que ceux qui n’auraient pas eu les mêmes problèmes.”

Amazon n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les exigences PC de New World ne sont pas trop exigeantes, même pour un MMO. Mais le jeu peut être gourmand en ressources, tirant pleinement parti des composants haut de gamme lorsqu’ils sont disponibles. Ce problème est apparu au cours de l’été lors de la version bêta de New World, conduisant plus d’une carte EVGA GeForce RTX 3090 à se préparer au cours du processus.

Amazon a sorti un correctif pour plafonner le framerate de New World dans le but de maintenir les charges du GPU en ligne, mais le vrai coupable semblait être des défauts de fabrication dans la série particulière de cartes affectées, comme EVGA l’a expliqué plus tard dans une interview. Les cartes étaient vouées à l’échec à un moment donné ; New World était justement le canari de la mine GPU, pour ainsi dire.

C’est pourquoi PowerGPU dit maintenant qu’il s’attendait à ce que cela se produise une fois de plus, les joueurs avec des cartes graphiques potentiellement défectueuses ont commencé à essayer New World. Il n’y a pas que les EVGA GeForce RTX 3090 non plus. Les cartes Gigabyte semblent également être dans le mélange. « Mon ‘Gigabyte 3080 Ti OC’ a été détruit par New World, le bogue a-t-il déjà été corrigé ? » a écrit un joueur sur le subreddit du jeu. Il existe plusieurs autres rapports anecdotiques de cartes qui se brisent, ainsi que des plaintes générales concernant les pics de température du GPU lors de la lecture.

Même si New World n’est pas le coupable direct, c’est quand même malheureux pour les personnes impliquées. Bien qu’il soit préférable de découvrir qu’il y a des problèmes de production dans une carte de 2 000 $ alors qu’elle est encore sous garantie, les pénuries de stocks en cours et les problèmes de chaîne d’approvisionnement signifient que les vendeurs ne se noient pas exactement dans les pièces de rechange. En attendant, les joueurs du Nouveau Monde peuvent prendre la précaution supplémentaire de s’assurer que le micrologiciel et les pilotes de leur carte graphique sont à jour et que la fréquence d’images du jeu est limitée dans le menu des paramètres.