Amazon MMO New World ne vous laissera pas vous nommer Jeff Bezos

Capture d’écran : Amazon/Kotaku

Non, vous ne pouvez pas vous nommer Jeff Bezos ou toute variante de celui-ci dans le simulateur de colonisation en ligne massivement multijoueur récemment publié et incroyablement désordonné d’Amazon, The New World. Ce n’est pas surprenant étant donné l’ego extrêmement fragile des hommes les plus puissants de la planète.

Même en version bêta, The New World a subi sa juste part de manigances de nom, notamment lorsqu’un joueur a changé son nom dans le jeu en AmazonOfficial pour ensuite diffuser des faits vrais (mais peu flatteurs) sur l’entreprise à sa base de joueurs. Il est donc logique qu’Amazon renforce les restrictions de nommage du jeu avant la sortie complète. Les règles telles qu’elles sont écrites sont que vous ne pouvez pas « usurper l’identité d’une personne ou d’une entité, y compris les employés ou les représentants d’Amazon ».

Pour ceux d’entre vous qui espèrent skater avec des variantes comme ‘Jeg Beezbors’ ou ‘Jebb Feyzos’ (vous pouvez avoir ces deux-là gratuitement, nous avons vérifié), j’ai une mauvaise nouvelle pour vous. Vous ne pouvez pas non plus « utiliser des fautes d’orthographe, des orthographes alternatives ou des combinaisons de mots, de symboles et de lettres pour produire un résultat qui violerait autrement cette politique ». Même si vous sécurisez le nom convoité de Beezbors, si Amazon le remarque, vous pourriez être obligé de le changer après coup.

Le blocage des noms et de leurs variantes associées peut être un processus incroyablement difficile et chronophage. Un streamer Twitch, @thomsimonson sur Twitter, a publié une vidéo illustrant à quel point cela peut être difficile, en particulier autour des raids haineux Twitch toujours en cours. Cela rend encore plus ridicule le fait que l’équipe du Nouveau Monde ait pris le temps de mettre en œuvre une interdiction pour une blague facile.

Pour ceux d’entre vous qui cherchent encore une vraie solution de contournement, je vous souhaite toute la chance du monde. Si vous parvenez à le faire, vous serez la seule personne à jouer au jeu en tant que Jeff en raison des règles de nom unique du jeu, qui s’appliquent à chaque serveur.

Les hommes riches en Uber connus pour faciliter les conditions de travail infernales et les politiques de l’entreprise sont des individus notoirement sensibles. Se moquer est, pour les cinglés égoïstes, la plus haute forme d’oppression qu’ils puissent imaginer, et ils feront des conneries follement grinçantes pour essayer de vous faire arrêter. Cela ne fonctionne jamais, car ils le rendent si facile.