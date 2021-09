Amazon MMO New World rend les fans immortels ou morts pendant des jours

Le personnage de l’auteur, Michael Fahey, assis près d’un feu de camp sur le serveur Tlalocan, l’air tout sexy. Capture d’écran : Jeux Amazon / Kotaku

Amazon’s New World a été lancé, et comme pour de nombreux jeux de rôle en ligne massivement multijoueurs, il a été lancé avec des bugs assez ennuyeux. Des bogues comme se faire dire que vous devez attendre une semaine pour que votre personnage réapparaisse après sa mort ou, à l’autre extrémité du spectre de mortalité, votre personnage devienne soudainement imperméable à la plupart des formes de dégâts. Vous savez, des trucs amusants.

Lancer un MMO, en particulier un MMO qui a attiré autant d’attention que le Nouveau Monde d’Amazon, est une tâche intimidante et souvent imprévisible. Peu importe le nombre de joueurs que vous parvenez à entasser dans les tests alpha et bêta, on ne sait tout simplement pas ce qui se passera lorsque vous ouvrirez la porte à plusieurs centaines de milliers de joueurs affamés. New World a lancé hier soir des files d’attente massives et des serveurs si encombrés qu’Amazon a dû en ouvrir plusieurs dizaines de nouveaux dans la région nord-américaine la nuit dernière pour faire face au débordement. Imaginez maintenant que vous êtes assis pendant des heures dans une file d’attente, que vous commencez enfin à jouer, puis que vous rencontrez un bogue d’arrêt du jeu pour lequel la seule solution est de redémarrer le jeu et de revenir dans la file d’attente. C’est ce qui s’est passé avec le bug de la minuterie de réapparition.

Normalement, lorsque vous mourez dans New World, vous avez le choix entre plusieurs endroits différents pour réapparaître, tels que des colonies ou des camps. Les personnes affectées par le bogue de la minuterie de réapparition, comme le streamer Twitch Bobsvids, ont dû attendre un peu.

Bien que je soutiens pleinement un MMO qui vous oblige à attendre une semaine pour réapparaître après votre mort (faire mieux), je peux voir combien de personnes considéreraient cela comme déraisonnable. Des gens comme ceux qui créent plusieurs fils de discussion dans les forums New World et Reddit à propos de ce problème.

Heureusement, il existe une solution facile. Redémarrez simplement le jeu et vous pourrez réapparaître normalement. Vous n’aurez pas vraiment à attendre une semaine, à moins que ce ne soit la durée de la file d’attente de connexion.

Le redémarrage est également la réponse au problème d’immortalité. Les joueurs qui se battent contre d’autres joueurs, l’un des principaux objectifs du Nouveau Monde, découvrent qu’ils ne peuvent pas être blessés par la plupart des armes conventionnelles. Dans la plupart des cas dont j’ai été témoin, ils peuvent toujours être blessés par des effets de zone, des dégâts à distance et des effets de dégâts sur la durée, mais tout le reste passe simplement par eux. Bien que cela semble très amusant, cela va également à l’encontre de l’esprit du jeu et rend très tristes ceux qui sont assassinés par des adversaires immortels.

Encore une fois, pour nous rejoindre, simples mortels, un joueur immortel doit simplement redémarrer. Bien qu’une partie de moi veuille exhorter ces joueurs à conserver leurs super pouvoirs aussi longtemps qu’ils le peuvent, c’est vraiment une mauvaise forme et pourrait finalement être considéré comme un exploit, pour lequel les développeurs pourraient commencer à donner une fessée aux joueurs une fois qu’ils auront tout ce lancement chose compris.

Mis à part ces deux bugs idiots et la liste des problèmes connus publiés sur les forums, le lancement de New World s’est étonnamment bien passé de mon côté. Une fois que j’ai eu fini d’attendre une heure dans la file d’attente, j’ai passé une belle soirée à errer dans la nature. La colonie de Windsward était particulièrement impressionnante, où des hordes de joueurs se sont rassemblées sans accroc ni crash. Enfin, aucun pour moi du moins. De plus, j’ai fait un excellent usage du mécanisme d’exploration du jeu pour me trouver un siège confortable près du feu.

Cuire à feu doux et lent pendant deux heures. Pour six personnes. Capture d’écran : Jeux Amazon / Kotaku

Par, dans, peu importe. Que m’importe, je suis évidemment immortel.