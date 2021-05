Amazon montre le gameplay du “ nouveau monde ” dans la bande-annonce du jeu multijoueur en ligne prévu pour les débuts du 31 août

Amazon Games a publié une nouvelle bande-annonce pour son jeu en ligne massivement multijoueur New World, dont la sortie est prévue pour le 31 août. Intitulée «This Is Aeternum», la bande-annonce est une bande-annonce qui montre une partie de l’art, des donjons, et les lieux à trouver dans le jeu.

Dans New World, principalement développé par le studio Orange County d’Amazon, vous incarnez l’un des nombreux explorateurs bloqués sur l’île d’Aeternum. Vous devez survivre et trouver des alliés «dans un monde dangereux où les lois fondamentales de la vie et de la mort ne s’appliquent pas».

Sur Aeternum, la magie qui traverse l’île a déformé son écosystème, altérant la flore et la faune. Les personnes qui se sont retrouvées là-bas au fil des ans ont été rendues incapables de mourir et, au fil des siècles, se sont transformées en membres de trois factions ennemies, appelées les corrompus, les anciens et les perdus.

Lorsque les personnages des joueurs atteignent Aeternum, vous êtes divisé en trois factions jouables dès le départ. Cela vous divise en équipes pour le regroupement et les conflits joueur contre joueur, et peut vous donner des bonus si vous vous aventurez actuellement dans une colonie ou un territoire contrôlé par votre faction.

Vous pouvez actuellement choisir entre les Marauders, une compagnie militaire qui croit en la force brute avant toute autre chose; le Syndicat, votre complot criminel standard; ou l’Alliance religieuse-fanatique, qui sont poussés par leur foi en une divinité appelée l’étincelle.

Art officiel pour le nouveau monde d’Amazon. (Image Amazon)

Beaucoup de ce que nous savons sur le gameplay de New World à ce jour ressemble à la norme pour les MMORPG, avec des fonctionnalités telles que les quêtes, le nivellement et la fabrication de biens et d’équipements. Plutôt que des classes de personnages, cependant, il dispose d’un système ouvert basé sur des points qui vous permet de pratiquer une compétence en l’utilisant.

Le système de combat est un autre grand départ des MMORPG passés. Cela ressemble plus à un jeu d’action moderne, avec des combats et une évasion en temps réel. Cela ressemble plus à des jeux de tir récents à saveur de RPG comme Outriders ou Borderlands qu’à, disons, un World of Warcraft.

La bande-annonce du 11 mai montrait également Expeditions, la version du Nouveau Monde des donjons instanciés d’autres jeux. Chaque expédition est une aventure partagée pour trois à cinq joueurs, avec des noms tels que Garden of Genesis et Amrine Excavation.

(Image Amazon)

Bien que chaque expédition comportera un butin et des défis uniques, ils changeront également à mesure que vous augmenterez leur difficulté. Plutôt que d’avoir simplement plus d’ennemis qui frappent plus fort, Amazon a déclaré que les expéditions haut de gamme comporteront différents casse-têtes et mécanismes.

Amazon a également promis que New World offrira des fonctionnalités telles que le combat PVP à grande échelle et une économie axée sur les joueurs où les humains réels contrôlent les sociétés commerciales qu’ils ont construites dans le jeu.

Jusqu’à présent, il est intéressant de voir comment Amazon gère New World. Bien que les données qu’ils ont publiées à ce sujet jusqu’à présent aient été très organisées, le site officiel contient beaucoup de détails détaillés sur les priorités de conception du jeu et les changements que ses développeurs ont apportés en réponse aux commentaires. C’est le genre de transparence que vous ne voyez généralement que dans les petits studios indépendants.

C’était également le cas avec Crucible de l’année dernière, qui a fermé ses portes en novembre. Son développeur, Relentless Studios à Seattle, serait en train de travailler dans un rôle de soutien pour New World.

Il est suggérant qu’Amazon soit conscient de ce qu’il a en jeu ici. Bien qu’il puisse être largement immunisé contre les conséquences financières si New World bombardait à son arrivée, Amazon Games pourrait vraiment utiliser n’importe quelle sorte de victoire. Entre le lancement bâclé de Crucible et la récente annulation de son MMO sans nom Le Seigneur des Anneaux, Amazon a beaucoup besoin de New World pour le sortir de ses années de plongée.

New World est actuellement en pré-commande via Amazon pour 39,99 $, sans frais d’abonnement. Les joueurs qui précommandent le jeu reçoivent une émote et un titre de personnage uniques, un ensemble d’écussons de guilde et quelque chose (équipement de départ? Un objet cosmétique?) Appelé Amulette d’Isabella.